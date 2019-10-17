餃子內餡沒豬肉？中國受豬瘟影響 飲食被迫改變

2019-10-17 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國菜裡豬肉扮演重要角色，無論是東坡肉、回鍋肉、餃子內餡都需要這種肉類，但非洲豬瘟肆虐中國全境，人民的日常飲食無法承受高價豬肉，只好用牛、羊來替換豬肉菜色。

據《CNN》報導，中國國家統計局的數據顯示，目前該國豬肉價格比1年前高出近70％，主因在於自13個月前爆發非洲豬瘟以來，中國豬隻減少約1.3億頭，許多養豬戶在全面撲殺之後不願再養豬。

中國民眾對此頭痛不已，畢竟去年豬肉佔中國肉類總消費量約70％，平均每個中國人每年要吃掉20公斤豬肉。在這種情況下，豬隻飆升的價格自然讓消費者怨聲載道，他們經常在社交媒體上抱怨自己被迫成為素食主義者，一位微博用戶更認為豬肉已經比旗艦型智慧手機還要貴了。

中國政府為了社會穩定，從今年4月至9月中旬，向低收入家庭發放了約32億元人民幣（約新台幣138億元）的現金，使他們負擔得起吃豬肉的費用，並釋出中央儲備的3萬噸冷凍豬肉，希望能讓價格回穩。

中國還從全球各地進口了更多豬肉，今年前9個月進口了超過130萬噸豬肉，和去年同期相比增長了44％。至於牛肉的進口量更是增長了50％以上， 因為人們吃不起豬肉，只能拿牛肉替代。

專營糧食和農業金融業務的荷蘭合作銀行（Rabobank）預計，隨著農曆新年到來，中國豬肉價格將進一步上漲，野村證券中國區首席經濟學家陸挺分析，這可能會讓中國人的飲食方式發生短期變化。

陸挺表示，人們可能會選擇更便宜的肉類替代品，不過他也認為，從長遠來看中國把豬肉當成主食的習慣不會改變，一旦豬瘟得到控制、豬肉價格下降，人們就會再次吃豬肉。

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