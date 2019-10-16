42年來首例！「哈吉貝」重創日本 氣象廳將授額外名號

2019-10-16 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕今年第19號颱風「哈吉貝」颱風重創日本，死傷人數持續攀升，現已造成74人死亡、12人失蹤、224人受傷，超過1萬3000棟房屋遭淹，部分災區至今仍無法對外交通，由於災情慘重，日本氣象廳決定賦予「哈吉貝」特殊名稱，成為氣象廳第9個命名颱風，也是1977年來首例。

「哈吉貝」已釀74死224傷

綜合日本媒體報導，「哈吉貝」在日本帶來破紀錄的雨量，造成各地嚴重災情，目前已知至少74死、12人失蹤、224人受傷，有52條河川共73處潰堤，還有181條河川滿溢，超過1.3萬戶房屋遭水患，淹水最深高達7.2公尺，由於部分災區積水未退，救難人員無法挺進，災情恐進一步擴大。

由於「哈吉貝」造成嚴重災情，日本氣象廳決定賦予「哈吉貝」額外別稱，上一次賦予特殊名稱的颱風是1977年的強烈颱風「寶佩」（Babe），其通過琉球群島的沖永良部島時，留下907.3百帕的實測海平面氣壓，為琉球群島帶來嚴重破壞，因此被氣象廳命名為「沖永良部颱風」，是「哈吉貝」前最後一個有特殊命名的颱風。

「哈吉貝」災情達標 將有特殊名號

去年日本氣象廳訂立賦予颱風特殊名稱的標準，「摧毀1千棟以上的房屋、淹水超過1萬戶、大規模傷亡」等條件，由於「哈吉貝」在日造成超過1萬戶的淹水災情，將成為42年來首個獲得特殊命名的颱風，不過由於「哈吉貝」造成的災情範圍相當廣泛，如何取名恐令氣象廳傷透腦筋，預計最慢5月出爐。

日本氣象廳8個特殊名號颱風

目前日本氣象廳一共有8個特殊名稱颱風，分別為1934年為本州西部帶來2702人死亡、334人失蹤、14994受傷等慘重災情的「室戶颱風」；1945年9月，「艾達」颱風在鹿兒島縣枕崎市附近登陸，造成2473人死亡，1283人失蹤、2452人受傷，給剛剛遭受原子彈轟炸的廣島雪上加霜，但也有看法認為「艾達」風雨將輻射物質沖刷走，反而令廣島更快從核爆陰影中走出來，艾達颱風之後被命名為「枕崎颱風」。

1954年「瑪莉」颱風襲日，造成1361人死亡，其中渡輪「洞爺丸」遭颱風吹襲而沉沒，全船1337人有1155人死亡，是日本最大海難，瑪莉颱風也得到「洞爺丸颱風」稱號；1958年「艾達」颱風登陸本州神奈川，為靜岡縣伊豆半島和關東地方等地，特別是狩野川周圍帶來嚴重破壞，造成1269死、1138傷，被命為「狩野川颱風」。

1959年颱風「莎拉」通過對馬海峽，對日韓兩地災情不小，氣象廳命名為「宮古島颱風」；同年強烈颱風「薇拉」在近畿地方沿岸登陸，為本州，特別是名古屋市附近的伊勢灣沿岸帶來嚴重破壞，造成4697人死亡、32285人受傷，是日本明治時代以來最大風災，也是戰後到1995年阪神大地震前，日本最多人死亡的自然災害，日本氣象廳命名為「伊勢灣颱風」，與「室戶颱風」、「枕崎颱風」並稱昭和三大颱風。

1961年「南施」颱風橫掃全日本，造成172死，11539棟房被吹毀、近30萬房屋被淹，命為「第二室戶颱風」；1977年的強烈颱風「寶佩」（Babe），為琉球群島帶來嚴重破壞，獲得「沖永良部颱風」稱號。

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