香港人反抗》逾350學生組織連署：抗爭不因禁蒙面法卻步

2019-10-16 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥日前引用《緊急法》直接頒布施行《禁蒙面法》，讓香港形同戒嚴。15日有超過350個學生組織和學校關注組透過聯合聲明表示，抗爭運動不會因《禁蒙面法》而卻步，也不會因此放棄戴口罩的權利，並以此聲明向香港特區政府表達最強烈的譴責，及宣告香港學生的意念、訴求和決心。

根據「中學生連線」臉書，聲明指出，此次港府自主權移交以來首次動用《緊急法》，令香港進入憲制危機。聲明表示，港府正一步步把自己的合法性、正統性摧毀。

聲明提到，「我們雖只是中學生，但我們仍會敢於站出來，行使我們應有的公民權利，表達對政權的不滿和訴求，這樣才不枉讀聖賢書，這樣才算是盡了我們身為學生的責任。」

聲明中批評，「教育局經常提出不應讓政治進入校園，但卻以《禁蒙面法》為由干涉學校內政，製造白色恐怖，而《禁蒙面法》的管制內容亦不包括學校等私人地方，此舉無疑是與其『不應讓政治進入校園」』立場相違背，更有帶頭將政治帶入校園之嫌！」

最後聲明重申，「抗爭運動至始於要求撤回《逃犯條例》修訂草案，今之抗議警方濫權濫暴，總結於五大訴求之中。我們從來沒有退縮、放棄之意，承五大訴求及對民主自由之信念，即使血流不斷仍是吶喊響透。我等亦不會因《禁蒙面法》而卻步，運動亦不會因此終結，我們亦不會因此放棄我們行使戴口罩與否的權利，故此我們一眾學生組織、學校關注組，書此聯合聲明，表明對政府最強烈的譴責，及宣告我們的意念、訴求和決心。」

聲明全文及連署名單請見︰

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