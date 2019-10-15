回應選舉主任港獨問題 黃之鋒：我有權參選，政府無權篩選

2019-10-15 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒投入海怡西選區議員選舉，昨（14）日黃之鋒收到選舉主任馬周佩芬來信，要求黃之鋒限期答覆是否「認同香港眾志提倡和支持香港獨立是自決前途的選項」等數項問題，黃之鋒今日傍晚於臉書發文公開回應時除了針對問題做出說明，他更強調，「我有權參選，政府無權篩選」。

根據黃之鋒臉書，黃之鋒表示，目前其雖然擔任香港眾志秘書長一職，不過，並非以香港眾志代表的身分參加此次區議會選舉，且香港眾志也已於去年發表轉型宣言，不再是政黨，也不會派員參加選舉。黃之鋒表示，此次他是獲負責民主派協調事宜的「民主動力」所推薦參與此次選舉。

對於，「你是否認同香港眾志提倡和支持香港人可以自決前途？」一問，黃之鋒表示，「本人提倡和支持香港人可以自決前途，即香港特別行政區在《中英聯合聲明》基本方針政策於『五十年不變』限期屆滿後的前途問題，應讓香港人共同參與決定。而本人的立場是任何香港未來前途的決定，應在一國兩制的憲政框架內進行。」

而在「你是否認同香港眾志提倡和支持香港獨立是自決前途的選項？」一題中，黃之鋒表示，「我不主張香港獨立，而我理解香港眾志所提出的自決前途，並不具實際約束力， 亦不牴觸《基本法》下的憲制及法律地位，和《中英聯合聲明》對香港既定的基本方針政策。」黃之鋒指出，「自決前途是在中華人民共和國的主權下進行。我認為任何成為自決前途選項的主張，其先決條件是擁有相當民意基礎，以符合民主原則。」

黃之鋒表示，「我從未主張香港獨立，而我必須強調，支持民主自決並不代表支持香港獨立於中華人民共和國中央政府。」最後，黃之鋒再次強調，「我有權參選，政府無權篩選。」

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