聯合國：全球7億名幼兒 3分之1營養不良或超重

2019-10-15 16:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕聯合國兒童基金會（UNICEF）15日公布兒童營養評估報告，指全球近7億名5歲以下幼兒中，有3分之1、約2億人營養不良或超重。6個月大至2歲的幼兒中，更有3分之2沒有被餵養足夠食物，以支撐快速長大的身體和腦袋，可能面臨腦袋發育不良、免疫力低落，甚至死亡的情況。

綜合外媒報導，報告指出，在1990年至2015年間，貧窮國家兒童的發育遲緩狀況下降40％，但直至今日，仍有1億4900萬名4歲以下幼兒的身高與年齡不符，影響腦部及身體發展。另外，5000萬名幼兒正面臨貧窮引發的慢性虛弱和瘦削問題；半數幼兒則因未吸收足夠重要維生素及礦物質，形成「隱性飢餓」。

與此同時，另一種營養不良形式－超重，在過去30年內席捲已開發國家。UNICEF全球營養主任阿瓜約（Victor Aguayo）更表示，營養不良、缺少重要營養素、肥胖等三大問題，愈來愈常在同一個國家、同一個社區、甚至同一個家庭中發生。例如，一名超重或肥胖母親，可能會有患上發育遲緩和慢性虛弱的子女。

報告亦指出，在考量所有年齡層的情況下，全球共有逾8億人口恆常饑餓。另有20億人飲食失當，引發心臟病、糖尿病和肥胖症等疾病。UNICEF執行主任佛爾（Henrietta Fore）警告，全球正在健康飲食的戰爭中節節敗退。

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