美研究︰咖啡豆殼和銀皮萃取物 可舒緩肥胖相關慢性病

2019-10-14 20:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國伊利諾大學（University of Illinois）研究團隊發現，在咖啡製造過程中所產生的「廢棄物」－豆殼和銀皮，有機會可以「廢物利用」，因為其中蘊含兩種酚類化合物，將有助於舒緩與肥胖有關的慢性疾病。

綜合外媒報導，咖啡豆經研磨後常見銀色碎屑，是烘焙過程中未完全脫落的「銀皮」（Silver skin／Chaff），而銀皮和咖啡豆殼常被直接丟棄。不過，伊利諾大學的食品科學與人類營養學研究團隊，從銀皮和豆殼中萃取出「原兒茶酸」（Protocatechuic acid）和「沒食子酸」（Gallic acid）等兩種酚類化合物，並在老鼠的脂肪細胞上進行測試，發現可減少脂肪引發的炎症，強化胰島素敏感性，以及改善葡萄糖吸收能力。

團隊指出，體重嚴重超標者的腹部脂肪組織會出現慢性炎症，當這種情況發生時，巨噬細胞和脂肪細胞就會相互作用，導致脂肪燃燒能力下降，氧化應激（Oxidative Stress，OS）反應上升，會干擾葡萄糖吸收，導致新陳代謝變慢。而酚類化合物可以降低巨噬細胞對脂肪細胞的影響，使脂肪保持燃燒、分解能力，並刺激胰島素通路的敏感程度，進而恢復正常的新陳代謝。因此，新發現可望為預防第二型糖尿病和心血管疾病，提供新的治療方法。

另一方面，團隊指出，全球每年約產生116萬噸的咖啡豆殼，這些廢棄物通常被棄置在田間，任其發酵、長出黴菌，可能對環境造成污染。因此，若能加以利用，也可以減少咖啡生產過程中的浪費。

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