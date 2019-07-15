胖未必是富有！研究：收入低較易飲食紓壓而變肥

2019-07-15 16:56

〔記者林惠琴／台北報導〕不少民眾心情不好時，就狂吃高熱量食物排解壓力，但今年發表於《肥胖》期刊的一項研究發現，收入較低的人，可能更容易因心理困擾而透過情緒化飲食紓壓，進而導致肥胖。

該研究由英國利物浦大學的學者執行，以150名不同社會經濟背景的英格蘭西北部民眾為對象，透過調查問卷，了解參與者的心理困擾、情緒化飲食和復原力程度，並以收入、教育等社會經濟指標與身體質量指數進行分析。

結果發現，較低的社經地位與較高的心理困擾有關，而心理困擾的增加與情緒化飲食、肥胖風險也有高度關聯性。研究者認為，社經差異會影響到肥胖的原因，通常是相較於更富裕的社區，較貧困的地區更容易取得低成本、熱量密度高的食物。

台北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅說明，社經地位是健康不平等的重要原因，主要是低社經地位者在尋求健康資源的能力較高社經地位者弱，呼籲政府應努力營造健康的飲食環境，讓不同社經地位的人都能獲得較健康的飲食，進而避免肥胖風險，降低健康不平等帶來的衝擊。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨則提醒，情緒化飲食帶來的愉悅及滿足感，過不了多久很容易被懊惱情緒所取代，要避免這種情況，可在幾次反覆用食物滿足空虛或排解壓力後，試著理性看待吃下的食物種類，並計算熱量，讓自己面對食物時，可想到熱量與需要的運動量，進而逐漸養成習慣，減少肥胖風險。

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