國健署︰成年男性 1/4過胖

2019-04-21

調查發現 23年來國人慢性健康問題越來越嚴重

〔記者吳亮儀／台北報導〕國人健康隱憂越來越嚴重。國民健康署委外調查發現，廿三年來成年國人肥胖問題、「三高」危害和代謝症候群盛行率越來越高，特別是男性肥胖比率超過四分之一、代謝症候群盛行率更高達約卅五％。

三高危害大 代謝症候群盛行率達35％

國健署第五次「國民營養健康狀況變遷調查」，從二○一三年到二○一六年問卷訪問一萬一千多人、體檢九千七百多人，了解各項慢性病盛行率。

結果發現，慢性病問題逐年上升。男性的肥胖問題從一九九三年的十．三％，增長到二○一六年的廿五．三％；糖尿病盛行率也從三．三％增長到十一．二％；代謝症候群更從九．八％暴增到卅四．八％。

成年男性肉類吃太多 蔬果吃不夠

男性的慢性病問題較嚴重，也能從飲食看出端倪。成年男性在豆魚蛋肉類的每日攝取份數高達八到九．二份，高於建議攝取量的每日六到七份。

反觀蔬菜和水果攝取量遠遠不夠。男性的蔬菜類每日攝取量僅二．三到三份，低於建議值的四到五份；水果類攝取量僅一到一．六份，低於建議值的三．五份。

肉吃太多、蔬果吃太少，報告也顯示國人攝取含糖飲料太多，十九到四十四歲的男女平均每日喝一次以上的含糖飲料，包括茶類、糖奶茶、運動飲料和含糖咖啡。

國健署社區健康組組長吳建遠指出，飲食和運動跟慢性病之間的關係早已被認定，且飲食絕對是關鍵，不論男、女都會受影響；成年人吃進太多熱量、太油、太甜且營養不均衡，都會導致肥胖，連帶會造成許多慢性疾病，這可能也和現代人因工作忙碌、外食比率高有關。

除推廣均衡飲食 國健署鼓勵國人多運動

吳建遠說，調查已經顯示國人的營養攝取不均衡，飲食和慢性病防治，是國健署今年最重要的工作之一，除了推廣均衡飲食外，也將和體育署合作，藉改善營養攝取和多運動讓慢性病盛行率降低。

另外，調查也顯示國人維生素缺乏最嚴重的是脂溶性維生素Ｄ及維生素Ｅ；礦物質中鈣的攝取不足狀況最嚴重，其次為鎂、鋅及鐵，鈉則有攝取過高的情形。

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