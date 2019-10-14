疑新疆「再教育營」內部影片曝光 驚見酷刑室、木驢...

2019-10-14 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國大規模迫害新疆數百萬維吾爾族人，將維族人關進「再教育營」，繼之前一群新疆民眾遭綑綁、蒙眼被中國警察帶走的空拍影片曝光後，近日又流出一個疑似是「再教育營」內部的影片，內容甚至有拍到酷刑室及刑具，令人毛骨悚然。

根據《大紀元》報導，中國對媒體進入新疆採訪嚴加控管，雖然之前有開放過記者採訪「再教育營」，但普遍被外界認為是當局安排好的橋段，真實性很低。

報導指出，10月11日澳洲維吾爾族人權運動家阿斯蘭（Arslan）在推特曝光了一段關於新疆「再教育營」內部的罕見影片，根據專欄作家韋爾曼（CJ Werleman）介紹，影片是中共官員帶領中國記者參觀新疆某個「再教育營」內部，而且還拍到了酷刑室。

根據影片內容，一名警衛為訪客介紹內部各個設施，包含放置大量腳鐐的儲物間、牢房、廁所、審訊室，甚至還有酷刑室，裡面有類似吊架、木驢等刑具；在另一間牢房內，鏡頭還拍到了兩間封閉式的約1公尺高、0.5公尺寬，類似獸籠式的空間。

CCP officials lead Chinese journalists on a guided tour of a Muslim concentration camp in Xinjiang, even showing the inside of purpose built torture rooms.



Upwards of 3 million Muslims are detained in these camps.



Footage obtained by @arslan_hidayat pic.twitter.com/JjCK8fr3b2 — CJ Werleman （@cjwerleman） 2019年10月11日

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