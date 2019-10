疑新疆「再教育營」內部影片曝光 驚見酷刑室、木驢...

2019-10-14 17:15

〔即時新聞/綜合報導〕中國大規模迫害新疆數百萬維吾爾族人,將維族人關進「再教育營」,繼之前一群新疆民眾遭綑綁、蒙眼被中國警察帶走的空拍影片曝光後,近日又流出一個疑似是「再教育營」內部的影片,內容甚至有拍到酷刑室及刑具,令人毛骨悚然。

根據《大紀元》報導,中國對媒體進入新疆採訪嚴加控管,雖然之前有開放過記者採訪「再教育營」,但普遍被外界認為是當局安排好的橋段,真實性很低。

報導指出,10月11日澳洲維吾爾族人權運動家阿斯蘭(Arslan)在推特曝光了一段關於新疆「再教育營」內部的罕見影片,根據專欄作家韋爾曼(CJ Werleman)介紹,影片是中共官員帶領中國記者參觀新疆某個「再教育營」內部,而且還拍到了酷刑室。

根據影片內容,一名警衛為訪客介紹內部各個設施,包含放置大量腳鐐的儲物間、牢房、廁所、審訊室,甚至還有酷刑室,裡面有類似吊架、木驢等刑具;在另一間牢房內,鏡頭還拍到了兩間封閉式的約1公尺高、0.5公尺寬,類似獸籠式的空間。

CCP officials lead Chinese journalists on a guided tour of a Muslim concentration camp in Xinjiang, even showing the inside of purpose built torture rooms.



Upwards of 3 million Muslims are detained in these camps.



Footage obtained by @arslan_hidayat pic.twitter.com/JjCK8fr3b2