慘遭中國永久封殺！全球百大DJ：我按了《南方四賤客》讚

〔即時新聞/綜合報導〕曾榮獲第56屆葛萊美獎「最佳舞曲唱片」、美國夜店舞曲榜冠軍,去年被選為全球百大DJ第44名的德國知名DJ「Zedd」,今(11)日在推特、IG發文表示「我被中國永久封殺了」,他也解釋原因:「因為我按了《南方四賤客》讚」。

美國成人動畫喜劇《南方四賤客(South Park)》近日火力全開狂嗆中國。因為近期一集《Band in China》直接出現維尼、勞改等內容,直白諷刺中國箝制言論自由、人權迫害,而被中國政府全力封殺;事後《南方四賤客》更是發表超酸道歉聲明,不但暗指中國領導人習近平是小熊維尼,更以諧音諷刺中國「器官採集」的劣行,更踩到中國與NBA近日爆發爭議的痛處,讓中國網友對此相當火大。

Zedd今日分別在他的推特及IG表示,他剛剛遭到中國「永久封殺」,原因單單僅是因為他按了《南方四賤客》推特的讚。

對此,國外網友紛紛表示,「什麼?就因為按讚?哈哈哈哈」、「這就是中國共產黨的邏輯」、「你要跟共產黨道歉嗎?還是要寫一首歌來發表你的被封殺感言?」、「這就是為什麼我們要出來捍衛自由」、「先是NBA,現在共產黨要控制音樂產業了」、「等等,那現在我們也要因為按讚你的推特被中國封殺嗎?」

I just got permanently banned from China because I liked a @SouthPark tweet.