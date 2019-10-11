慘遭中國永久封殺！全球百大DJ：我按了《南方四賤客》讚

2019-10-11 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕曾榮獲第56屆葛萊美獎「最佳舞曲唱片」、美國夜店舞曲榜冠軍，去年被選為全球百大DJ第44名的德國知名DJ「Zedd」，今（11）日在推特、IG發文表示「我被中國永久封殺了」，他也解釋原因：「因為我按了《南方四賤客》讚」。

美國成人動畫喜劇《南方四賤客（South Park）》近日火力全開狂嗆中國。因為近期一集《Band in China》直接出現維尼、勞改等內容，直白諷刺中國箝制言論自由、人權迫害，而被中國政府全力封殺；事後《南方四賤客》更是發表超酸道歉聲明，不但暗指中國領導人習近平是小熊維尼，更以諧音諷刺中國「器官採集」的劣行，更踩到中國與NBA近日爆發爭議的痛處，讓中國網友對此相當火大。

Zedd今日分別在他的推特及IG表示，他剛剛遭到中國「永久封殺」，原因單單僅是因為他按了《南方四賤客》推特的讚。

對此，國外網友紛紛表示，「什麼？就因為按讚？哈哈哈哈」、「這就是中國共產黨的邏輯」、「你要跟共產黨道歉嗎？還是要寫一首歌來發表你的被封殺感言？」、「這就是為什麼我們要出來捍衛自由」、「先是NBA，現在共產黨要控制音樂產業了」、「等等，那現在我們也要因為按讚你的推特被中國封殺嗎？」

I just got permanently banned from China because I liked a @SouthPark tweet. — Zedd （@Zedd） October 10, 2019

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法