婦女766元買二手沙發 意外挖出766萬元稀有古董錶

2019-10-11 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大有一位婦女四年前以25美元（約新台幣766元）購入一套二手沙發，近幾個月意外在椅縫裡挖出一支勞力士古董錶，經瑞士錶專家鑑定後，確認是稀有款式Daytona 6241「Paul Newman」，最後婦女以25萬美金（約新台幣766萬元）售出該錶。

綜合媒體報導，美國最大的手錶轉售網站「Bob's Watches」創辦人保羅（Paul Altieri），近日在網路分享自己入行以來遇過最有趣的故事，他於幾個月前接到一位加拿大婦人的電話，她表示自己在幾年前買的二手沙發縫隙裡，發現一隻樣式老舊的勞力士，之後保羅派出專家前往鑑定，發現竟是稀有的勞力士古董錶 「Daytona 6241 Paul Newman」。

根據外電報導，勞力士「Daytona 6241 Paul Newman」於1966至1969年間販賣，當時僅生產不到3000支，然而，大錶盤的設計在60年代並不受歡迎，直到1980年大為風行後，「Daytona 6241」的價格才跟著水漲船高；此外，好萊塢巨星保羅紐曼（Paul Newman）本人戴過的Daytona 6241，在2017年的拍賣會以1780萬美元（約新台幣5.4億元）成交。根據報導指出，在沙發裡發現古董錶的加拿大婦女，事後有嘗試找出原物主，但時間久遠難以追尋，最終婦人才以25萬美元出售該支古董錶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法