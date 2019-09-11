地主國加拿大 挺台參加ICAO大會

2019-09-11

〔記者呂伊萱／綜合報導〕國際民航組織（ICAO）第四十屆大會九月廿四日將於加拿大召開，台灣上屆會議被拒於門外，加拿大《環郵（The Globe and Mail）》九日報導，加拿大外交部應詢表示：「支持台灣有意義參與有實際需要的國際組織，台灣缺席有損全球利益。」

三年一次的ICAO大會訂於九月廿四日至十月四日在加拿大蒙特婁總部召開，二○一三年台灣以「特邀貴賓」獲邀參加，中國籍現任ICAO秘書長柳芳於二○一五年就任後，台灣不但未獲邀參加二○一六年會議，台媒採訪遭拒，秘書處更阻止各國在大會中替台灣說話。

今年台灣參與仍不樂觀，不過，加拿大《環郵》九日報導指出，加拿大外交部發言人貝布考克回應媒體詢問表示：「加拿大支持台灣有意義參與有實際需要的國際組織，台灣缺席有損全球利益。」加拿大駐台北貿易辦事處昨也做出相同回覆。

相關表述與今年四月G7外長會議公報類似，公報指出ICAO應接納所有國際飛航社群的積極成員實質參與，因政治理由排除一些成員參與將有損飛航安全。

歐議員致函ICAO聲援台灣

此外，歐洲議會友台小組主席蓋勒、二位副主席柯契夫及羅培茲、運輸暨觀光委員會議員葛塞克、保守黨團議員波倫巴、人民黨團議員史蒂芬尼茲等六位跨黨團議員，亦已於九月六日連署致函ICAO理事會主席阿留，呼籲邀台灣出席今年大會。

在中國籍秘書長柳芳主導下的ICAO，限制台灣的情形比世衛（WHO）更惡劣，民航局長林國顯已致函ICAO，外交部也積極安排我代表團與友邦和G7國家舉行雙邊會談，盼專業務實向國際表達台灣參與訴求。

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