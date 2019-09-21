糗！ 中國留學生「超跑車隊」炫富愛國 面臨吊牌、取消簽證

2019-09-21 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕世界各地先前紛紛出現響應香港反送中的活動，加拿大上月中發生多起中國富二代留學生，組成「炫富式愛國」的超跑車隊，跑到香港留學生反送中集會現場漫罵叫囂的事件，根據加國撐反送中人士透露，當時受中共的鼓動的留學生，目前有一部分「超跑車隊」被加拿大警察吊銷車牌，甚至有些留學生的簽證都有可能被取消。

綜合媒體報導，在8月期間，加拿大的多倫多、溫哥華等城市街頭，接連出現由百萬超跑所組成的車隊，車上掛著中國「五星旗」在街道巷弄中巡航，並不時繞到香港留學生反送中集會現場挑釁叫囂，中國留學生的「炫富式愛國」當時引發各界譁然，加拿大港加聯主席馮玉蘭近日受訪指出，「中國留學生的豪車隊開到港加聯示威的地方，放非常大聲的音響，結果後來那個豪車隊有一部分被警察吊銷了車牌，後來聽說他們都被國內的父母給罵了一頓，『為什麼在國外那麼猖狂』，有可能他們的簽證都被取消，另一方面，當他們被人肉搜索時，可能把國內的父母都牽連進去，結果可能曝光父母貪污的情況。」

此外，馮玉蘭表示，「加拿大中國留學生『豪車炸街』，並不是一個個別事件，因為在同一天，同一個週末，全球將近有7個國家20個城市，同時受到親共統一戰線團體、國際大陸學生的干擾和阻礙，他們的手法完全一樣」；馮還指出，「根據我的分析和追蹤，我知道在發生這事件之前的幾天，其實中共透過很多親中的團體，成立了很多的群組，用那個WECHAT微信，發號施令，挑撥起很多周圍社區的成員還有國際大陸學生，以所謂反港獨、激發民族主義的傾向，然後鼓勵煽動他們出來做出這些干擾。」

馮玉蘭分析，「超跑車隊」其實是中共的挑唆，因為反送中運動開始後，全球有將近29個國家40個城市出來支援香港，中共看到了這個趨勢，它也開展了一個國際的策略。第一，希望抹黑香港的運動，把它打成港獨，打成一個暴力的運動；另外，他們也希望能夠扭轉國際媒體對這個事件的報導。

最後，馮玉蘭表示，「有很多主流英文媒體的記者都問她同一個問題，為什麼他們去訪問那些大陸（中國）的年輕人，卻沒有一個人願意接受訪問，也有一些中文媒體主動用國語來訪問他們，結果他們說自己不可以接受訪問」；馮玉蘭還指出，「那次事件後，整個國際媒體的報導，特別是英文媒體的報導給了中共一個非常大的回擊，大家更認清了中共在加拿大國土和國際社會那些很不光彩的做法，很醜陋的行為，所以自那以後，中共再沒有出來干擾」。

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