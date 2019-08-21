中國富二代超跑車隊嗆港生「窮X」父母嚇壞秒刪這些東西...

2019-08-21 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭越演越烈，中國政府暗中在海外策動「撐港警」行動，結果加拿大就有中國富二代留學生駕駛掛有五星旗的超跑「豪車隊」，對著香港留學生集會大罵「窮X」。這些「炫富式愛國」的影片隨後引發國際輿論譁然，事件傳回中國後讓這些學生有錢有權的家長們大驚失色，連忙將國內影片及相關評論刪除。

綜合外媒報導，作為大量中國富豪移民與送子留學的首選，加拿大多倫多、溫哥華等城市街頭近日出現一幕奇景，由法拉利與其他高檔超跑組成的車隊，車上還掛有中國的大紅「五星旗」，在街道巷弄中四處逡巡，不時繞到香港留學生反送中集會現場挑釁叫囂。

這些中國富二代或官二代見著鏡頭對準他們，紛紛爭先恐後地痛罵香港留學生與反中人士，不僅辱罵他們是「窮X」，還有人當場嗆出「留島不留人」，囂張氣燄幾乎點燃現場，所幸加國當局事先出動大量警力維持秩序，並未發生進一步衝突。

報導指出，中國留學生打著愛國旗幟的「炫富行為」隨後受各大外媒關注，部分媒體還以「最醜陋的玩命關頭電影場景」來形容，而他們傲慢汙穢的言行也被目擊者上傳社群網站。有民眾將相關資訊轉貼至中國內部的社群媒體，引爆中國輿論議論紛紛，部分文章與影片據信是這些「二代們」在中國的家人施壓下刪除。

目前在推特上已湧現大批肉搜聲浪，呼籲調查這些紅二代的家庭背景，網友們紛紛推文表示，「中國不是反腐倡廉嗎，快查這些腐敗份子的家人是哪些」、「五毛們快肉搜他們的金主（指父母），相信也是給習大大反腐運動盡力了」，此外還有人諷刺道「只有這些富二代才能堪稱是真愛國，因為中國的財富都掌握在他們手中，現在中國是他們的國」。

這次事件現在也在中國內部引起熱論，官方連日洗腦轟炸下的「反港」風向儼然開始轉變，廣大平民階層紛紛對這些二代們的豪車與財富來源提出質疑，「去年香港人均GDP是中國的4倍多，（這些二代們）拿著父母的錢在加拿大開豪車嗆香港人窮X，這讓中國老百姓情何以堪？」

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Worst Fast & Furious movie ever.



Four supercars waving Mainland China flags show up to pro-Hong Kong protest in Toronto. It's like a campy TV writer drafted up the scene. #cdnpoli #HongKongProtests pic.twitter.com/bMoCikJCAi — Stephen Punwasi （@StephenPunwasi） 2019年8月18日

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