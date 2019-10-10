不滿母親一直換男友 少女爭吵後拿刀刺傷她

2019-10-10 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名18歲少女加夫尼（Paige Gaffney），因對母親「積怨已久」，2年前與母親發生衝突後，年僅16歲的她不但用菜刀刺傷母親，還在她打電話求助時大喊「我應該刺深一點」！因加夫尼只「刺傷」母親，她並未遭受謀殺指控，而她的母親不但選擇原諒她、懇請法官不要判處她監禁，更不願申請「保護令」，只想重新擁抱女兒、與她修復關係。

綜合外媒報導，2017年10月11日案發前，加夫尼被母親發現在房間裡玩刮鬍刀、2人發生激烈爭吵，隨後母親把刮鬍刀沒收，並回到廚房繼續煮飯；而加夫尼追到廚房後，拉住母親的頭髮、將一把菜刀刺進母親的背部，她的一個弟弟看到母親受傷，馬上拿毛巾讓母親先止血，而她不但冷眼看著母親打電話求救，還對她大喊「我應該刺深一點」！甚至在母親昏倒後先踹她2腳，再把擦乾淨的凶器從浴室的窗戶丟出、湮滅證據。

檢調單位表示，加夫尼的母親在醫療人員趕到現場時，一度以「怕女兒惹上麻煩」為由拒絕接受治療，最終被診斷出肝臟有道2.5公分的傷口；據檢調單位調查，加夫尼對母親混亂的生活「積怨已久」，因為她的母親不但曾酗酒、吸毒，還一直換男友，除了她以外，跟4個不同的男人生了4個孩子。

加夫尼認罪後，由於她的母親不但原諒她，還懇請法官不要判處她監禁，最後她被判刑18個月，緩刑18個月及200個小時的志願服務；案件發生後，加夫尼的母親除了沒有再交男友，也一直試圖與她修復關係，她向法院表示，自己只想抱抱女兒，無法接受與女兒失去聯繫，也拒絕申請保護令，而加夫尼在得知這些訊息後，放聲痛哭。

加夫尼被判刑後已搬去伯明罕（Birmingham）與男友同住，生活趨於穩定，2年來表現良好、沒有再犯任何罪行。

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