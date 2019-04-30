13歲發現媽媽是「連環殺人魔」 數年後見面情節爆哭

2019-04-30 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名有著「連環殺人魔」稱號的女子喬安娜（Joanna Dennehy），在2013年以色誘殺害3名男子，被列為英國最危險人物之一。喬安娜的故事如今被拍成紀錄片，19歲的女兒希安娜（Shianne Treanor）近日也公開發表言論，並代替母親向受害者致歉。

綜合外媒報導，英國在2013年曾轟動一時的「連環殺人魔」案件，如今被拍成紀錄片，嫌犯喬安娜的女兒希安娜也首次談及此案，她說自己是在13歲時才發現母親是「連環殺人魔」之事，曾有法官告訴她「你的母親將因她的罪行在獄中度過餘生」，希安娜沒有片刻猶豫，直言這是母親應得的報應。希安娜對於受害者和受害家屬感到抱歉，她無法想像他們經歷了什麼，但必定和她一樣都深陷黑暗之中。

多年來，希安娜試圖了解母親如何從慈愛的媽媽轉變為厭惡男人的精神病患者。在去年年底，她終於鼓起勇氣到監獄探望母親，當時兩人都哭了，希安娜告訴喬安娜「我很想妳」，喬安娜也向希安娜道歉，雖然道歉並不能讓事情合理化，但希安娜表示這個道歉對她而言非常重要。

希安娜憶起童年，喬安娜也曾是好母親，會陪著孩子一起玩耍，就像是個大孩子般，但她也不知道母親為何會變成後來那樣。當她知道母親是殺人魔後，她一度害怕自己未來也會成為精神病患者。所幸19歲的她已走出陰霾，她相信自己是獨立的個體，不會因為母親受到影響。

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