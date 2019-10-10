「忍術」發威！ 日本女大生「交白卷」教授給滿分

2019-10-10 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本三重大學一名大一女學生羽賀英美，在繳交報告時竟「交白卷」，但教授卻給她滿分，原因就在她使用了「忍術」：烤墨紙。

《BBC》 報導，19歲的羽賀英美在幼年時間在電視上看了動畫片「忍者亂太郎」後，對忍者相關事物相當感興趣，今年春天進入三重大學後，選修了山田雄思教授的「忍者史」課程，其中，參訪伊賀流忍者博物館後，教授要求學生繳交心得報告以打分數。

羽賀受訪時說，當教授在課堂宣布會根據創意評分時，她就決定要讓她的報告與眾不同，「我思考了一段時間，然後想到了烤墨紙的方法。」她採取古法，花了數小時將大豆浸泡並磨碎，再用布包住擠乾，之後將大豆萃取物和水調和，花了兩小時才達到最佳比例，最後用細毛筆在和紙（Washi）上寫下文字。

由於字跡在隱形墨水乾了以後消失，為了確保教授不會把這篇論文丟到垃圾桶，羽賀還用普通墨水寫了一張紙條提醒：請加熱紙張。山田雄思之後把「白卷」放在瓦斯爐上加熱，上面的字才漸漸浮現。

山田雄司說，他對這份報告感到「驚訝」，「我曾見過用代表編寫的類似報告，但從沒看到用『烤墨紙』技術完成的報告。說實話，我當時懷疑這些字是否能清楚顯現，但我實際用瓦斯爐將紙加熱時，這些字很清楚，我覺得『太棒了』」。

山田說：「我毫不猶豫地給她最高分。我留下一些地方沒有加熱，因為媒體會想辦法找到這張報告的圖片並拍照。」

羽賀表示，她認為報告本身主打風格特色多於實質內容，「我相信教授至少會認可我的創意，因此，儘管內容並不特別，我也不擔心成績會太差。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法