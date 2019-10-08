剛砸15億美元買轉播權 中國騰訊暫停轉播NBA

2019-10-08 18:49

〔中央社〕休士頓火箭隊總經理摩瑞發表支持香港反送中的推文風波越演越烈，中國騰訊體育今日下午宣布，即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。

在NBA總裁席佛（Adam Silver）表達支持摩瑞（Daryl Morey）的言論自由後，中國官媒央視體育今天下午宣布立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，騰訊體育也隨即跟進。

經過與阿里巴巴集團的激烈角逐，7月29日，中國騰訊公司宣布拿下2020至2025年NBA中國數位媒體轉播權。

中媒此前報導，騰訊為此付出15億美元的天價續約，是之前與NBA簽約合作5年代價的3倍，再次刷新了中國市場體育版權價格的新高，NBA也成為中國目前第一體育IP。騰訊對報導並未否認。

業界認為，騰訊付出如此天價，將帶來沈重財務負擔，考驗騰訊的營銷變現能力。

摩瑞推文風波越演越烈，如果情勢繼續惡化，演變為全面抵制轉播NBA，騰訊有可能慘賠，但這還要看他們與NBA的合約內容。

騰訊除了騰訊視頻、騰訊新聞兩大用戶平台外，還擁有微信、QQ瀏覽器、QQ、手機QQ，以及成長中的天天快報等可以參與分發體育內容。

據報導，2018-19賽季，中國累計有4億9千萬球迷透過騰訊平台觀看了NBA賽事直播和影音節目。這個數字是2014-15賽季將近3倍。

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