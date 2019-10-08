新屋嶺變「新疆嶺」？ 民團：港府花75億蓋港版「再教育營」

2019-10-08 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕位於香港新界以及深圳交界的「新屋嶺居留中心」自反送中運動以來傳出許多駭人聽聞的消息。香港特首林鄭月娥日前在「社區對話」中表示，警方高層已決定停用該中心。不過，有香港民間團體發現，港府已撥款19億港幣興建廣達19公頃的「綜合性反恐警察訓練設施集中區」。民團憂心，港府正在打造隔絕於世的「新疆嶺」，就好像新疆的「再教育營」。

根據「香港獨立媒體網」，民間團體「本土研究社」指出，港府計畫在新屋嶺旁邊的缸瓦甫，整出19公頃如同維園大小的高地，根據環評的公開資料，整個工程預計耗資19億1300萬港幣（約新台幣75億元）。未來將興建警車駕駛訓練場、試車場、大型練靶場、直升機坪，以及目前具體用途尚未交代的「槍械設施訓練」、「多層訓練大廈」、「警察訓練設施」。

民團指出，立法會議員區諾軒和陳志全曾經要求港府交代該「特別行動訓練設施」的詳情，港府回應該設施是「一個專門用於反恐和其他專業行動的高級戰術培訓設施」。

民團表示，「其實香港根本沒有賓拉登，所以他講所謂『反恐』的行動訓練，就很明顯是用來針對一般市民遊行示威和公眾活動。」民團質疑，林鄭在對話會上生稱新屋嶺「已停用」的意思是否等同修訂《逃犯條例》中的「暫緩」，如果不是「永久停用」（撤回），就可能融合兩者，重新定位成好像新疆那樣的「再教育營」，又或者是新界版既「關塔那摩監獄」，變成一個隔絕於世的法外之地？

民團指出，2018年12月保安局長李家超到新疆考察反恐設施，就是去考察當地的反恐戰術訓練中心，回來香港後，李家超表示「值得參考」，隔年1月缸瓦甫的反恐基地基建工程就提上立法會編列預算。民團表示，2016年7月，香港警察已經和新疆當局就處理「突發同暴亂事件」進行過4日深度交流和互相學習，特別在「緊急應變的戰術，從而提升監獄管理的質素」的方面，並且放在臉書粉絲專頁「支持香港警察」中。

民團表示，新疆淪落到出現集中營的地步，根據中國國務院最新的新疆白皮書，就是先有反恐警察基地，一步步走到當前新疆集中營這類「預防性反恐」。民團認為，要預防香港走到「預防性反恐」那一步，就是不要讓政府借反恐之名逐步侵害，如果要限制警暴橫行，就必須要反對這個新疆嶺反恐基地工程。

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