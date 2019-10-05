中國人拋棄中國人？5華人爬山竟把受傷女子丟包等死

加拿大5名華人在微信相約去爬山，但走得最慢又扭到腳踝的女子竟被丟包，若非搜救隊協助有可能就命喪山林。（圖擷自North Shore Rescue臉書）

2019-10-05 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大近日傳出一起登山搜救事件，在微信上互相認識的5名華人相約去爬山，但走得最慢又扭到腳踝的女子竟被丟包，若非搜救隊協助有可能就命喪山林，這種將人丟包的行為讓當地媒體相當吃驚

《加拿大電視公司新聞網》（CTV News）以「有史以來最糟糕的登山夥伴？女人被同伴拋棄後獲救」為標題報導此事，這5名華人在微信約好到北溫哥華的體育館山道（Coliseum Mountain Trail）出遊，該步道的海拔超過1200公尺，徒步大約需要10個小時才能走完。

從山頂下來的途中，5名登山客之中的27歲女性開始變得很疲倦，途中還扭傷了腳踝，有3名走得較快的男登山客不理她直接往下山的方向邁進，只剩下原本的領隊陪在女子身邊。

然而，走到距離登山口只剩下6公里的時候，領隊也拋棄女子獨自前往停車場。大約3個小時過後天色已黑，一個好心的旅行者看到了被丟包的女人，連忙幫她走完下坡路，並走到有手機訊號的範圍幫忙打電話求救。

北岸救援組織（North Shore Rescue，NSR）接獲報案後迅速出動，他們發現女子腳上穿的是「閃閃發光的跑鞋」，並不適合登山，便提供靴子讓她方便行走。

雖然語言障礙使溝通困難重重，但女子的傷勢似乎沒有很嚴重，成功下山後準備隔天再去檢查腳踝。《CTV》向NSR詢問，其他4名登山客有沒有意識到女子被拋下後可能會死在山中？有40年搜救經驗的NSR主管麥克默迪（Allan McMordie）對此表示，「我不認為他們意會到這件事（指女子可能會死）」。

麥克默迪說，雖然登山客團體分開行動很普遍，但他從未見過把其中一人拋在後面而沒有向外求救的情況，「最糟糕的行為是讓某人獨自留在黑暗中使他（她）陷入困境，什麼樣的人會做出這種事？」

這項事件經過加媒報導後，立刻在當地華人微信朋友圈裡傳開，不少網友都批判這4名登山客太冷漠了，但一名疑似是當天登山客的網友出面透露，那位女性穿高跟鞋和牛仔褲就說要去爬山，怎麼勸也勸不聽，領隊只好陪著她走了一整天，到最後女方說自己腳扭到了怎麼也不走，要領隊先走叫救援，領隊才先行離開了。

然而，上述網友說法尚未得到證實，而且救援隊指稱他們找到女子時她腳上穿的是「閃閃發光的跑鞋」，和高跟鞋完全不一樣，再加上涉入此事的登山客全都沒有接受採訪，因此女子為何會被丟包還是未解之謎，但當時她的確是一個人被拋在後面至少3小時以上。

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