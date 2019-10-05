睡過頭好慘！陪審員沒出席審判 被抓去關10天

2019-10-05 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕幾乎每個人都有睡過頭的經驗，但沒想到睡過頭還會被抓去關！美國佛羅里達州西棕櫚灘21歲的男子薩默維爾（Deandre Somerville），8月被選為一場審判的陪審團成員，但在開庭時他睡超過好幾個小時，醒來後又沒有通知法院，最後被判拘役10天。

據《BBC》報導，薩默維爾原本是6名陪審員的其中之一，這是他第一次被選為陪審團，但首次開庭當天他醒來後就知道大事不妙，因為自己已錯過了開庭時間。由於太過緊張了，所以薩默維爾沒有打電話過去說明，直接出門去上下午班。

薩默維爾透露，他原先預計最嚴重的話頂多是罰款，但警察來到他家發出法庭傳票，向來沒被逮捕或被判刑的他連忙出庭了解情況，並向法官解釋自己是睡過頭了，「我不明白這件事的嚴重性」。

然而，法官卡斯特雷納克斯（John Kastrenakes）一點也不手軟，向薩默維爾表示：「我們等你過來等了快一個小時，結果你沒有來。」

卡斯特雷納克斯判處薩默維爾10天拘役、150小時的社區服務和223美元（約新台幣6888元）的罰款，還命令他寫一封至少100字的真誠道歉信。

在坐牢10天服刑完畢後，薩默維爾對此判決提出上訴，他認為法官判得太重了，「現在我有了犯罪紀錄，我感覺自己像是個罪犯。」

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