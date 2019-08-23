真失禮！ 韓國瑜趕告別式 日議員團空等快半小時

2019-08-23

〔記者王榮祥、黃佳琳／高雄報導〕日本自由民主黨青年局長佐佐木紀眾議員率該黨所屬國會及地方議員與青年約九十人，昨天上午前往高市府拜會高雄市長韓國瑜，高市府安排十點半進行會晤，但韓國瑜竟遲到快半小時，讓日本遠來的賓客坐在會議室裡傻等。

日方一行90人 枯坐會議室

青年局一向被視為自民黨培育政治新秀的搖籃，近年每年組團訪台，態度友台，但正式會晤時間，韓國瑜遲未現身，讓日本賓客傻等，只能由副秘書長張裕榮和國民黨議員撐場，府方只解釋韓因公務延誤。

韓遲到廿五分鐘後抵達會場，更讓日本賓客傻眼的是，歡迎稿副秘已先說一遍，韓到會場後又拿起講稿再說一遍，「一稿兩講」再度失禮。

韓國瑜事後解釋，昨一早到美濃、大樹行程就很滿，也跟日方朋友先報告說明會耽擱，日本友人也能諒解，知道市長行程很忙碌。韓國瑜指出，這不是特別行程，是排定行程，是參加官員家長的告別式，實在是高雄地方非常大，已經跟日方報告過了，應該能獲日本諒解跟理解。

韓國瑜表示，目前在高雄日資企業有二六六家，總投資額約新台幣五百七十億元，高雄基礎建設扎實，人才充沛，歡迎日本企業來台投資。台日青年在專長、習慣及性格上具有互補性，盼未來能與自民黨共同繼續推動台日青年創業，媒合兩國青年合作設立新創或文創企業，建立雙贏經濟夥伴關係。

佐佐木紀致詞時指出，祝賀韓國瑜成為國民黨總統候選人，其實他在國民黨還沒確定人選時，就預測韓會成為國民黨候選人，因此透過管道先訪問高雄市政府與韓市長，是第一個跟韓見面的日本國會議員。

他表示，前晚韓市長取消其他安排，出席日方晚宴，相信雙方能因此增加感情。佐佐木紀並進一步指出，目前在香港發生大規模遊行活動，希望「今日香港，明日台灣」的情況不要發生，也希望韓國瑜市長發揮領導力，繼續加強日台之間關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法