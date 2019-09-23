韓又遲到！ 她嘆：「換人做做看」的心態輕忽選票珍貴價值

2019-09-23 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（23）日上午赴高市議會說明109年度總預算書，不過卻遭到議員質疑「韓市長又遲到」。對此，民進黨立委林靜儀直言，「換一下又不會怎麼樣」的投票心態，真的輕忽了手中選票的珍貴價值。

民進黨高市議員高閔琳在臉書表示，今天的總預算案籌編說明會是表定10點整開始，結果韓市長又遲到了，連韓市長率領的政府官員也全部遲到，她因此批評「只准市長遲到、18:30後還不准再質詢！偉哉高雄市政府，偉哉國民黨籍正副議長、國民黨過半的高雄市議會」！

對此，林靜儀坦言，去年選舉時很多人說「換一下看看，又不會怎麼樣」，在民主國家，政黨輪替絕對是合理的，但是投票選擇你的行政首長或者民意代表，憑感覺「換一下看看」，不是負責任的行為。

林靜儀呼籲，不同的政黨，不同的執政態度，不同的執政理念，不同的工作團隊。台灣的民主制度是經過非常多前輩被打、被關、被跟蹤、被自殺之後，才會慢慢建立的，隨便「換一下又不會怎麼樣」的投票心態，真的輕忽了你手中選票的珍貴價值，而且受到損害的很可能是自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法