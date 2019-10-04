堵路圍警毀港鐵 香港18區首次全面上街抗議禁蒙面法

2019-10-04 23:58

〔中央社〕港府宣布5日零時開始實施「禁蒙面法」後，香港民怨沸騰，多地自下午開始爆發群眾抗議，入夜後更出現反送中運動以來全港18區都有示威的首例，港鐵也因此全線停駛，香港交通陷入大停頓。

香港行政長官林鄭月娥下午率同官員舉行記者會宣布，將自5日零時起實施「禁蒙面法」，違者最高可監禁1年或罰款港幣2萬5000元。

她並說明，近4個月來，參與非法集結並進行破壞的人全部蒙面、隱藏身分，行為肆無忌憚，因此要立法阻止，讓警方有效執法。

綜合港媒報導，林鄭月娥宣布後，引起港人激烈反彈，指責港府根據港英時代的「緊急法」制定禁蒙面法令違反了「基本法」，這是香港邁向「極權社會」的第一步，因為港府未來可能再度引用緊急法來禁止網路發言、延長行政拘留，以及取消區議會選舉等。

港人並將反對化成實際行動，下午起，多區開始出現穿黑衣、戴口罩的群眾抗議場面，示威者高呼「五大訴求」、「香港人，反抗」等口號，並在商場寫出「蒙面無罪、立法無理」的心聲。

入夜後，抗議場面愈加火爆，各地陸續出現示威者占領馬路、堵路設路障，以及破壞地鐵站和中資機構的情況。

期間在元朗地區，一名據稱是休假員警遭示威者襲擊，並開槍射中一名14歲少年的大腿，隨後遭現場民眾圍毆、投擲汽油彈；這名員警因衣服著火、手臂甩動時槍支掉落地面，有示威者試圖搶走槍支，但被員警及時搶回。

據報導，今晚是反送中運動爆發以來，全港18區同時上演示威抗爭的首例，甚至連未曾爆發示威遊行的港島南區香港仔、也第一次發射催淚彈。

此外，往來於新界的輕軌鐵路和連接各鐵路站的巴士服務也停止服務；鐵路停駛加上許多公車路線也因為示威而停頓，香港晚間幾乎進入無交通狀態。

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