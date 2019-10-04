澳洲冷血警活活砸死無辜袋熊 網怒轟：冷血無情

2019-10-04 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲近日爆出一名警察竟和友人追逐驚慌失措的袋熊，甚至用路邊的石頭狂砸袋熊頭部，當場將這隻無辜的袋熊活活砸死。驚人畫面曝光後，引起網友抨擊「不敢相信警察如此冷血，他應該被開除」。

動保團體臉書專頁「WildAware」昨日貼出一段影片，一名社區警察約翰科克（Waylon Johncock）在非執勤時間，和同伴聯手虐待野生袋熊。影片中，約翰原本和友人坐在車上，看到路邊出現一隻袋熊，兩人竟開始瘋狂追逐牠，嚇得牠立即逃竄，袋熊搖搖晃晃逃跑的模樣，看起來非常無助。

不料，約翰還不放過牠，拾起路邊石頭，朝袋熊頭上砸過去，更持續追逐逃跑的袋熊，旁邊的友人還不斷喊著「殺了牠、殺了牠」。最後，約翰拿石頭向袋熊猛力一砸，無辜的袋熊就這樣慘死在路上，結果約翰不但冷血地笑，還比出勝利手勢，友人竟還喊「耶！你成功了，你是我見過第一個徒手殺死袋熊的人」。

當地警方目前已介入調查，袋熊關注組織也發起請願，呼籲民眾為袋熊討回公道，目前已吸引超過13萬人支持。影片曝光後，許多網友感到憤怒又難過，怒轟「太冷血無情了，他們必須付出代價」、「我不敢相信我看了什麼」、「這些人應該被關進監獄」、「可憐的袋熊，這什麼不像話的人民保母」。

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