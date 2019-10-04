習近平身後緊跟「靈車」？外媒盤點十一閱兵異象

2019-10-04 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕中共在10月1日舉行70週年國慶大閱兵，意圖向各國展現軍力，但前後任中國國家主席江澤民、胡錦濤與習近平3人站在天安門城樓閱兵一幕，被網友諷刺「亡黨之象」，有外媒也發現諸多異象，一一盤點。

《法國廣播電台》報導，中共建政70週年閱兵，出現了幾個讓觀者感到奇怪的事，引發疑問，並點出幾個例子。

報導提到，首先，習近平閱兵時，一輛車號1949的空車緊跟在後。有中共官媒暗示，空車是為死亡多年的毛澤東而留，也有人認為是英烈留的。中國網民們則寧願相信是為毛澤東準備的，就在閱兵頭一天，習還專門去拜毛，毛雖死、鬼魂在，習近平似乎還相信風水。

再者，70年建政大慶隊伍，中共國旗卻尾隨黨旗，難道習近平「大逆不道」？《法廣》分析，其實哪種旗幟為先沒有意義，因為中國本是黨國、黨天下，一切以習近平的意志為要。

此外，中共建政70年大慶竟然沒有外賓，這似乎是首見。對此有人解釋，中國把西方大國得罪光了，沒得罪的也請不到像樣的，要不就請金正恩或普廷這些老朋友，讓人生厭，只好自己慶祝。網上也廣傳一段話：1979年鄧小平閱兵，100多國參加；1999年江澤民閱兵，70多國參加；2009年胡錦濤閱兵，共有40多個國家參與；2019年習近平閱兵，沒有一個外國參與。

《大紀元》評論員王赫近日也刊文指出，習近平閱兵有「5個凶兆」，包括大閱兵當天陰霾四伏，在灰色天氣中舉行；閱兵當天在香港「開火」射殺民眾；廬山大火燒了3天2夜，中國官媒封鎖消息；迫害法輪功學案不斷；最後是習近平在「十一」前拜毛屍。認為習氏父子均歷中共迫害，五千年中國毀於中共之手，但習卻認賊作父，天必譴之。

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