敬禮！越戰紫心勳章老兵氣爆救孫女 自己傷重不治

美國69歲老兵奧斯汀(Don Osteen)曾於越戰服役時受傷,軍旅生涯共獲得紫心勳章、國防傑出服役勳章、越南服役勳章、射擊勳章、兩枚銅星勳章等榮譽,但他近日在氣爆中為了拯救3歲孫女完全不顧自己的傷勢,最後傷重不治。(圖擷自Please help my family after gas explosion臉書募款網站)