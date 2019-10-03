敬禮！越戰紫心勳章老兵氣爆救孫女 自己傷重不治

美國69歲老兵奧斯汀（Don Osteen）曾於越戰服役時受傷，軍旅生涯共獲得紫心勳章、國防傑出服役勳章、越南服役勳章、射擊勳章、兩枚銅星勳章等榮譽，但他近日在氣爆中為了拯救3歲孫女完全不顧自己的傷勢，最後傷重不治。（圖擷自Please help my family after gas explosion臉書募款網站）

2019-10-03 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕哭了！美國奧克拉荷馬州69歲老兵奧斯汀（Don Osteen），1970年代服役於美國陸軍時在越戰受傷，軍旅生涯共獲得紫心勳章、國防傑出服役勳章、越南服役勳章、射擊勳章、兩枚銅星勳章等榮譽，但他近日在住宅氣爆中為了拯救3歲孫女完全不顧自己的傷勢，最後不幸喪命，目前孫女仍然在治療當中。

據《福斯新聞》 報導，奧斯汀在9月19日的氣爆中肋骨斷裂導致肺部塌陷，全身70％以上三度燒傷，但他還是抱著孫女急奔出去想開車疾馳到醫院。然而，奧斯汀口袋裡的車鑰匙竟然融化了，手機也在爆炸中受損，他只好徒步跑到400公尺外求救。

最終，奧斯汀和孫女被空運到醫院急救，兩人都處於危急狀態。從家屬創立的GoFundMe集資網頁和臉書募款專頁可以看到，奧斯汀於24日傷重不治，至於他搶救出來的孫女，目前仍在接受燒傷治療並準備接受植皮手術。

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