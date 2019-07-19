敬禮！美老兵葬禮沒家屬 上千民眾送行：踏入越南的人都是兄弟

美國越戰老兵威爾森（Wayne Lee Wilson）過世後沒有家屬，葬禮當天竟然來了上千民眾為他送行，因為「所有踏入越南的人都是兄弟」。（圖擷自Brown Funeral Home & Cremation Services臉書）

2019-07-19 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州奈爾斯（Niles）67歲越戰老兵威爾森（Wayne Lee Wilson）於5月28日過世，由於他沒有任何家屬，因此老友們幫他申請軍事葬禮並於7月17日舉行，原本以為現場不會有多少人，沒想到當天竟然來了上千民眾為威爾森送行，因為「所有踏入越南的人都是兄弟」。

據《福斯新聞》報導，1971年到1977年，威爾森於美國陸軍服役並且在越南負傷，返回美國後他經常配戴勳章出門，同時也會在電子滑板車掛上國旗。此外，威爾森時不時就跑到軍人墓地懸掛國旗，最後他也在此長眠。

老友們原先認為威爾森葬禮沒什麼人會注意，但幫忙下葬的布朗殯儀館（Brown Funeral Home）在臉書邀請網友們前來為越戰老兵致意，最後有好幾個州的民眾不遠千里而來擠滿現場。

從俄亥俄州遠道前來的克里奇（Kenneth Creech）表示，臉書上說威爾森沒有家屬，但他確實有「家人」，因為「所有踏入越南的人都是兄弟」。

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