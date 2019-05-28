越戰死亡敵軍身上取得物品 澳洲2老兵協助歸還家屬

2019-05-28 21:50

〔編譯孫宇青／綜合報導〕越南戰爭（越戰）雖已結束44年，但許多人仍在找尋失落的記憶。華盛頓郵報27日報導，澳洲2名曾參與越戰的老兵，近年來致力蒐集當初被澳洲及紐西蘭軍隊搜刮的北越士兵物品，再透過官方和非官方組織「海底撈針」般尋人，陸續將士兵戰死沙場前的「最後印記」還給其家人。

報導指出，派往越南戰場的美國、澳洲和紐西蘭士兵，都被要求必須從戰死的敵軍身上取出日記、地圖和書籍等，因為其中可能記錄關於武器、戰略或攻擊計畫的資訊。此外，澳洲昆士蘭老兵懷德伯爾（Laurens Wildeboer）回憶道，他也曾拿到一本寫有詩句的敵軍日記，而那些文字與他當時身在戰場的心情十分貼合。

在2012年，為了感謝越南政府協助歸還在越戰中失蹤的6名澳洲士兵遺體，2名澳洲越戰老兵霍爾（Robert Hall）和德希爾（Derrill de Heer）啟動名為「流浪靈魂行動」（Operation Wandering Souls）的計畫，透過老兵團體或地方媒體，積極蒐集澳洲老兵從戰場帶走的物品，認為應當將其還給為國捐軀的北越士兵的家人。據統計，至今仍有逾30萬名北越士兵下落不明。

霍爾和德希爾在2年內蒐集到近200個物品，包括100封信件、筆記本、畫作、相片甚至手錶等，大多數都標示著如何取得等重要資訊。接著，2人在非政府組織及越南外交事務部門協助下，宛如偵探尋人般逐一追蹤物主的家人。許多人對於還能見到逝去家人的遺物，都感到非常意外，且不曾表現出敵意。

例如，住在南澳洲的丹尼斯（G.W. Dennis）在1967年擔任南越軍隊的顧問，他曾在經過一處廢棄村莊時，從一棟燒毀的房屋中取得一幅畫著一名女性的作品。他將其保存45年，一直想歸還卻苦無門道。此事經一家越南報社報導後，一名叫做勒漢（Le Hang）的男子立即指認出畫中的女性是其母親，高興地溫習逐漸模糊的母親面容。

霍爾和德希爾迄今已成功歸還50件物品，一旦越南政府或非政府組織發現可能的主人，「流浪靈魂行動」團隊就會協助將澳洲老兵帶往越南，讓他們親手將「失落的記憶」送回給北越士兵的家人。

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