「加護病房麻醉師」藏5萬4000項虐童影音照 辯「用來抒壓」

2019-10-02 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國54歲的理查德約翰遜（Richard Johnson）原先在醫院擔任加護病房麻醉師以及童軍團團長，但他日前卻「不小心」將一張「兒童猥褻照」誤傳到社群平台，警方介入調查後，最後搜出超過5萬4000多項兒童猥褻、性虐待影音，其中甚至包含未成年人性交影片！ 約翰遜雖承認「每天觀看這些影音」，但他表示是「用來抒壓」，而不是為了解決「性慾」，最後被判處6個月徒刑，緩刑2年。

綜合外媒報導，約翰遜的形象一直很好，不但是加護病房麻醉師，還跟妻子一起主持童軍團，直到他誤將珍藏的「兒童猥褻照」上傳道社群平台，經警方透過電子郵件鎖定、介入調查，最終在他的4台電子產品中發現超過5萬4000項兒童猥褻相關影音，其中335項不僅涉及性虐待以及未成年人性交，還有69項是影片！約翰遜向警方表示，「我知道自己對那些兒童色情影音嚴重成癮」 但他「每天觀看這些影音」真的只是「用來抒壓」，而不是為了解決「性慾」！

據報導，約翰遜除了曾參加防止兒童性虐待的團體外，也曾捐款替烏干達、秘魯以及尼泊爾的鄉下建立醫院，並與他的妻子一起擔任童軍團團長，但這些都改變不了他犯下的罪行；檢調單位曾向約翰遜指出，所有兒童猥褻影音都是「實際」拍攝，愈少人對那些影音有需求，或許能減低兒童遭到非法性虐待。

約翰遜在遭到指控後也遭到任職的醫院解雇，而該醫院進行的內部調查顯示，他並未在工作場所內存取、關看那些影音；在約翰遜承認10項關於「猥褻兒童」的罪行後，也向妻子、朋友和工作同事坦承自己的「不良癖好」，最後被判處6個月徒刑、緩刑2年，且被勒令要參加250小時的「社區志願服務」；此外，除了他裝有影音的設備被沒收，需支付500英鎊的罰款，並被列入性犯罪者名冊、接受5年預防「性犯罪」的管束。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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