反送中》中學生遭港警開槍 校外400人靜坐聲援

2019-10-02 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨天舉辦十一國慶之際，香港多地舉行「國殤遊行」，港警驅散鎮壓期間，首度以實彈近距離擊中一名18歲高中生胸部，一度情況危急，震驚全港。網友發起在高中生學校外靜坐，聲援被擊中的高中生。

綜合媒體報導，該名就讀荃灣公立何傳耀紀念中學的中五學生，昨天下午4時在抗爭行動中遭到港警射中左胸，被射中肺部，幸未傷及心臟、大動脈，但子彈彈頭停留在身體內。昨晚在伊利沙伯醫院昨晚7時左右接受手術4小時後，成功將彈頭取出。根據醫院管理局的最新消息，該名傷者現在情況穩定。

有網友發起荃灣區中學生今天上午7時30分，在何傳耀中學及梁省德中學通往城門谷運動場小路，以集體靜坐、默悼的形式，聲援受傷該名學生。超過400名學生和校友聚集在校門外聲援，並有學生發放傳單、高喊口號，批評港警濫權。上午8時學校上課後，仍有百名市民在外聲援。

何傳耀紀念中學發表聲明指出，對有學生中槍受傷感到十分難過和擔憂，事發後校長和老師已立即前往醫院探望傷者，並向學生家屬問候，校方已經啟動「危機處理小組」，全力輔導學生和協助家屬，希望傷者早日康復。

香港銅鑼灣近天后站天橋上，也掛起昨日被港警近距離開槍中實彈少年的X光照片海報文宣，聲援中彈學生。

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