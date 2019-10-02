反送中》中學生遭港警開槍 校外400人靜坐聲援

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨天舉辦十一國慶之際，香港多地舉行「國殤遊行」，港警驅散鎮壓期間，首度以實彈近距離擊中一名18歲高中生胸部，一度情況危急，震驚全港。網友發起在高中生學校外靜坐，聲援被擊中的高中生。
綜合媒體報導，該名就讀荃灣公立何傳耀紀念中學的中五學生，昨天下午4時在抗爭行動中遭到港警射中左胸，被射中肺部，幸未傷及心臟、大動脈，但子彈彈頭停留在身體內。昨晚在伊利沙伯醫院昨晚7時左右接受手術4小時後，成功將彈頭取出。根據醫院管理局的最新消息，該名傷者現在情況穩定。
有網友發起荃灣區中學生今天上午7時30分，在何傳耀中學及梁省德中學通往城門谷運動場小路，以集體靜坐、默悼的形式，聲援受傷該名學生。超過400名學生和校友聚集在校門外聲援，並有學生發放傳單、高喊口號，批評港警濫權。上午8時學校上課後，仍有百名市民在外聲援。
何傳耀紀念中學發表聲明指出，對有學生中槍受傷感到十分難過和擔憂，事發後校長和老師已立即前往醫院探望傷者，並向學生家屬問候，校方已經啟動「危機處理小組」，全力輔導學生和協助家屬，希望傷者早日康復。
香港銅鑼灣近天后站天橋上，也掛起昨日被港警近距離開槍中實彈少年的X光照片海報文宣，聲援中彈學生。
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超過400名學生和校友聚集在校門外聲援，並有學生發放傳單、高喊口號，批評港警濫權。上午8時學校上課後，仍有百名市民在外聲援。（法新社）
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何傳耀紀念中學為中槍學生祈禱。（法新社）
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何傳耀紀念中學發表聲明指出，對有學生中槍受傷感到十分難過和擔憂，事發後校長和老師已立即前往醫院探望傷者，並向學生家屬問候。（法新社）
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網友發起在高中生學校外靜坐，聲援被槍擊中的高中生。（圖擷取自臉書）
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香港銅鑼灣近天后站天橋上掛起昨日被港警近距離開槍中實彈少年的X光照片海報文宣。（圖擷取自香港城市大學學生會編輯委員會臉書）