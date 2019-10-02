一國兩制對台無吸引力 葛來儀：承認等同北京失敗

2019-10-02 05:43

〔中央社〕香港警方首度對示威者開槍，引發國際譁然，一國兩制對台吸引力也日漸消失。美國學者葛來儀表示，台灣接受一國兩制的可能性越來越低，但承認此事等同是北京承認政策失敗。

香港今天傳出警察對示威者開槍攻擊事件，一國兩制在香港實行超過20年，香港今天發生的悲劇讓台灣人越來越擔憂今日香港將是明日台灣，但北京並未改變對台推動一國兩制政策立場，中國國家主席習近平在今天的建政70週年演講中，也重申對台一國兩制方針。

對此，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）在回覆記者郵件時表示，香港從來就沒有打算成為台灣的完美範本。中國國家主席習近平在今年一月的對台談話提出探索一國兩制台灣方案，但不論何種版本的「一國兩制」方案，在台灣被接受的可能性越來越低，然而要承認這項事實將是承認北京政策失敗。

台灣各界對香港局勢高度關注，香港政府對民眾動武勢必也將對台灣明年總統大選帶來影響，葛來儀指出，毫無疑問，香港危機助長台灣選民對現任總統蔡英文的支持，因為知道蔡總統不會出賣台灣利益。

美國國會對香港局勢一直高度關注，今天的開槍事件也引來美國國會議員譴責。美國聯邦眾議院外交委員會在官方推特上引述主席恩格爾（Eliot Engel）的話指出，他對香港示威者遭受實彈攻擊表示擔憂。香港政府、警察有義務維持法治，這些侵害人權者應當為其行為負責。

眾議院外委會共和黨團也推文指出，當習近平在天安門廣場（大屠殺30年後）（指1989年天安門事件）大閱兵時，香港一名12年級學生胸部中彈。兩者都嚴肅提醒著中共將如何實現全面控制。

參議院外交委員會民主黨首席議員梅南德茲（Bob Menendez）推文表示，這些為言論自由與集會自由而戰的人受到實彈攻擊，在香港民眾的民主願望遭到殘酷踐踏之際，美國絕不能不正視。他也譴責：「這寫下新低點」。

參議員盧比歐也推文指出，中華人民共和國以對待人民的殘酷手法作為建政70年的證詞，民主國家應敦促中國政府尊重人民享有上天賦予的權利，並維護法治。（編輯：陳政一）

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