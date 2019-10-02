反送中》港警4地開了6槍 警務處長：電光石火別無選擇

2019-10-02 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港警察對手持棍棒的中五學生左胸進行實彈射擊一事，引發軒然大波。香港警務處處長盧偉聰1日深夜在記者會上表示，當時員警因生命受到嚴重威脅，在電光石火別無選擇下才開槍，做法合法及合理，港警也證實，共在4個地點總計開了6槍。

根據《香港01》報導，盧偉聰表示，1日在香港島、九龍半島以及新界發生的「暴動行為」，造成員警、記者以及「暴徒」受傷，他對此行為予以最嚴厲譴責。盧偉聰表示，1日發生的衝突共造成25名員警受傷，超過180人因涉嫌暴動、襲警、非法集結等罪名遭警方逮捕。

針對警方在荃灣以實彈射擊中五學生一事，盧偉聰稱，為了防止自己及同袍受生命威脅，有員警在電光火石下被尖硬物襲擊因開槍。盧偉聰稱，示威者對員警生命造成嚴重威脅於是開槍的做法，合法且合理。盧偉聰指，有「暴徒」仍然不顧一切向倒地員警施襲及扔汽油彈。

有記者提問，中槍位置明明距離心臟只有3公分，為何盧偉聰指傷者中槍的部位是左邊肩膀。盧偉聰則表示，當時警方在場的不是醫務人員，只是就傷口在肩膀附近而有此說法，又稱沒有給予不正確的訊息。

對於近距離開槍一事，盧偉聰稱，距離不是員警決定，當時該名員警沒有其他選擇。

當記者問到曾有分區指揮官對前線員警下令，指如果生命受威脅可開真槍，是否有此一事。盧偉聰表示，他沒有下此命令，但是否有員警有這樣的說法，他還要再了解。

盧偉聰表示，今日在油麻地向天開2槍、荃灣大河道開1槍，一名18歲男子中槍、另外在荃灣沙咀道以及黃大仙也有開槍，警方總計在4個地點開了6槍。

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