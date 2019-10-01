中共大閱兵 習核心在逢九魔咒中的慶典

2019-10-01 22:19

〔中央社〕在「逢九必亂」魔咒中、在經濟成長趨緩、美中貿易戰後果難料、香港「反送中」運動未見平息下，中共今天舉辦了充滿「大國美學」的建政70週年閱兵式，讓軍樂聲蓋過任何聲音再說。

今早站在天安門城樓上的習近平，仍是一派自信，娓娓道出「沒有任何力量，能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐」。這句話，除了是說給大洋彼端聽的，也意味著這場閱兵，可暫時用來破除來自地球上任何一端的阻擋。

上任總書記快7年的習近平，還是一身毛服站上指揮車，享受著自己時代新編的「同志們好、主席好」問答套路。但和往年閱兵不一樣的是，在下一句「同志們好、為人民服務」後面，今年多了「聽黨指揮，能打勝仗，作風優良」12個字，還是他新創的。

不論城樓下，還是城樓上，「習核心」的光芒，早已照耀得眾人睜不開眼。城樓下的部隊和群眾，自然不在話下。就是城樓上的中共黨政現任及離任要員們，現任者需要仰他的算息，離任者也得想想有無把柄落在他手上。

再看看分站他左右的前總書記江澤民、胡錦濤。江澤民氣力已竭，連自己的畫像經過前方時，也只能歪坐在輪椅上，面如槁木。胡錦濤則衰老得令幾億人同聲吃驚，正面看上去，已是滿頭白髮且面容憔悴，只有從側面看，才找得出他尚餘一些的黑髮。

可以說，今天的閱兵式，站在天安門城樓上的一整排要員裡，習近平的光芒與權威，足可與掛在他正下方像框裡的毛澤東相比擬。況且，他如今站在了毛澤東的上面。

照中共官方所說，這場閱兵的規模是近幾次最大的，除了人員多，武器也多，且4成是首次曝光。舉凡功能各異的無人機、號稱空中加油後航程達1萬公里的轟6N轟炸機、以及全球矚目的「東風41」洲際彈道飛彈，都能讓中國國內不少民眾亢奮不已，也讓境外少不了一陣解讀。

也就是說，藉由這場閱兵，習近平和中共不只把話說給大洋彼端聽，也秀出肌肉給大洋彼端看。但他有沒有像毛澤東那樣認為對方只是「紙老虎」，不得而知。

然而，閱兵前一天，習近平帶著一干中共政治局委員首創先例，到毛主席紀念堂瞻仰毛澤東遺容。今天，又讓遊行隊伍再次在天安門前響起「東方紅」，就可能讓中國不少人心裡怦然一跳，想著任何閱兵「不是應該往前走嗎，怎麼往回走了呢？」

遊行隊伍的最後，出現了一輛「台灣」花車，上頭是大小廟宇天際線及一輪紅日的造型，似乎有幾分台灣味。然而，那輪紅日其實是個大螢幕，且反覆播放著「兩岸一家人」、「推進祖國和平統一」，車頭則站著一名電音三太子。彷彿中國對台灣的認識，就只有這些。

就在閱兵的同時，香港的「反送中」抗爭正蓄勢待發。然而，拿槍指著示威者的「光頭警長」劉澤基，卻成為座上賓，閱兵前去逛街、爬長城都有媒體伺候，還被中國民眾熱情地要求合照。今天的閱兵轉播，央視的畫面，硬是在他臉上停留了幾秒。

閱兵和遊行，加上晚上的煙火晚會，讓北京城乃至於全中國，都暫時沉浸在節日的氣氛中，感受到偉大祖國的強大，早已把週遭、社會和國家遇上的問題放在一邊。至於危機有沒有解，魔咒還在不在，只得等人潮及硝煙散去，再說。

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