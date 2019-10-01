最強太空載具「星艦」亮相 馬斯克豪語：明年載人上火星

2019-10-01 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕人類前進火星再往前邁出一大步？「SpaceX」執行長馬斯克（Elon Musk）日前公布巨型太空載具「星艦」（Starship），稱這個可以重複使用的載具，擁有史上最強推進力，可以裝載150噸物資及100人，聲稱在半年內飛入地球軌道測試，明年載人前往火星。

綜合外媒報導，馬斯克在當地時間9月28日晚間，於博卡奇卡（Boca Chica）公布最新巨型太空載具「星艦」（Starship），這艘載具取名為「Starship MK1」，其由不銹鋼建成，表面鍍鉻，呈現金屬感，「星艦」長50公尺、直徑9公尺，搭載長63公尺、37具「猛禽」火箭發動機（Raptor）的「超級重型」（Super Heavy）火箭，來推送升空。

「星艦」可一次裝載150噸物資及100人，實現載著百人進行長時間的太空遠征，而這架載具也能發揮SpaceX的招牌特色，可自行返回地表來重複使用。

馬斯克發出豪語，希望能在6個月內進行完成軌道測試，未來2個月內將先進行「跳躍」測試，把「Starship MK1」送上20公里的高度，再返回地表，下一步就是進行軌道測試飛行，最終目標是在明年將人類運送到火星和月球。。

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