原來我們吃魚的方式都很殘忍…研究：魚類有痛覺

2019-10-01 15:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕比起牲畜家禽，人類對魚的人道關懷程度低得多，總認為魚的感覺比牛羊雞豬遲鈍，先前也有專家認為，只有腦部有新皮質的動物才會有疼痛感。不過，英國利物浦大學（University of Liverpool）一份新的研究顯示，魚類有著和人類及哺乳動物相似的痛感。研究人員建議，人類應該改變對待魚類的方式，比如捕魚時應避免傷到牠們的皮膚，宰殺時要用更人道的方式。

英國《每日郵報》報導，該研究發現，在遇到其它動物感到疼痛的情況下，魚類作出的反應類似其它動物躲避或減輕疼痛的行為；當實驗者給魚使用止疼藥後，魚兒這些行為消失，由此推測魚類一樣會感到疼痛。這推翻了之前「魚不會感到疼痛」的說法。

這份研究最近發表在英國皇家學會出版的《自然科學會報B：生物學》（Philosophical Transactions of the Royal Society B）一期以痛感為主題的特刊。

研究人員發現，疼痛的感覺也會讓魚類出現食慾減退、活動量減小、永久性行為改變等後果，同時還觀察到，當魚的唇部受到痛感刺激時，會用嘴部蹭擦魚缸壁，很像人類踢到腳趾會去揉一揉的動作。

事實上，人們對待魚的方式，往往會讓牠們痛苦好幾個小時才死去，是很殘忍的凌遲。以鱸魚為例，將牠們扔在碎冰之中，其實還能呼吸近 1個小時，離開水面，要5個小時才會死去。在大部分的肉類屠宰過程中，人類對魚可能是最殘忍的獵捕者。

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