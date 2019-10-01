美國逮到華裔導遊當中國間諜 竊密交錢手法曝光

2019-10-01 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕舊金山一名美籍華裔旅遊業者彭雪華（Edward Peng Xuehua，音譯）涉嫌以職務之便，長期為中國從事間諜活動，美國司法部今天表示已掌握充足證據，並以相關罪名將其起訴，若罪名成立，彭雪華將面臨最高10年監禁刑期。

綜合外媒報導，美國北加州檢察官安德森（David L. Anderson）於當地時間週一（30日）的新聞發布會上表示，56歲的彭雪華替中國國家安全部（MSS）擔任間諜，長期在北加州地區進行秘密工作。

美國聯邦調查局（FBI）發現，彭雪華多次透過秘密情報據點轉交現金，並取得存有機敏資訊的記憶卡。據悉，彭已於上月27日在加州海沃德（Hayward）被捕，現遭控於2015年6月至2018年6月間，為中國擔任非法外國代理人，蒐集美國國家安全機敏資訊後供予中國安全部。

按法院文件，彭雪華曾在6次不同的行動中於北加州及喬治亞州的飯店收取包裹，並在其中4次行動收穫藏有SD記憶卡的包裹，並轉交總額約7萬美元（約新台幣217萬元）的現金予其線人。

據悉，彭雪華是一名歸化的美國公民，他在2001年與妻子結婚後以短期商務簽證入境，並於2006年獲得綠卡，接著在2012年入籍美國。彭此前在舊金山擔任導遊，為中國遊客與學生進行觀光導覽，被捕後將面臨最高10年監禁與25萬美元（約新台幣775萬元）的罰款。

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