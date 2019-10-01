中國國慶閱兵萬事俱備 外媒：唯一漏洞在香港

2019-10-01 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕中共今天將舉行建政70週年慶典及大閱兵，已經整整至少兩個月的準備，最高規格安全警戒，上天下地全面封城慶祝，飛鳥不能飛、旅客、住戶都被禁出入，一切似乎萬事俱備，但有外媒則吐槽，千里之外的香港「反送中」浪潮一觸即發，可能會破壞這場大典完美的氣氛。

《法廣》 報導，今天的中共國慶儀式，領導人習近平已經準備好進行「重要」談話，但內容裡只有稱讚70年成就，沒有任何陰暗面如六四事件等的談話；接著將進行一場空前規模的大閱兵，包括1.5萬名解放軍、160架飛機、數十枚導彈和其他武器在天安門受檢展示。之後，再有約10萬人和70輛花車、7萬隻鴿子和氣球飛天，晚上還有煙火晚會。

不過，這表面可能接近完美的準備動作之下，對北京政權來說，香港反送中示威者可能來「添亂」，搶走全球關注風頭，已有記者示警，可能是焚燒五星旗的營火晚會迎國慶。

綜合媒體報導，香港反送中民眾將在今天中共國慶這一天，舉行一場「沒有國慶，只有國殤」大遊行，但昨天，港警已拒發不反對通知書，等於拒絕這場遊行的舉行，不過，這場遊行仍不會停止，反成自發行動，但也被港警視為「極端危險」，指示威者計劃把暴力行動升級。

警方發言人謝振中昨天記者會直指，已有情報顯示，「核心暴徒行動升級，暴力的深度和廣度和恐怖主義越走越近」，還打算招募殺警、商場放火的死士；而港警已提前大抓捕，光是過去3天就逮捕157人，年紀最小的只有12歲。

為預防今日可能的衝突，港警可能出動上萬警力，全面戒備。

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