中共官媒禁報？寧波工廠大火19死、盧山大火燒3天

2019-10-01 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕中共國慶前夕連遭大火，浙江寧波市寧海縣一家日用品公司在29日下午突然發生大火，經過一天一夜的搶救，至30日早上6點的通報，造成最少19人死亡，2人受傷，起火原因仍有待調查，而另傳盧山發生森林大火，連燒3天仍未撲滅，不過被指中國媒體全面噤聲，以避觸今天的國慶大典。

綜合媒體報導，寧波寧海縣銳奇日用品公司是在29日下午疑似發生爆炸，廠房冒出巨大火球，還有大量濃煙，當局通報，火勢在下午4時左右就已經撲滅，但是，廠內人員死傷慘重，由於資料有限，尚無進一步的災情訊息，詳細的起火原因仍待調查；環保部門事後到現場檢測，初步證實周邊無污染超標情況。

據了解，這家工廠成立於2015年3月，主要是生產日用品、塑膠製品及空氣清新劑及車內香水等，主銷歐美。

另外，也傳出江西盧山發生嚴重森林大火，從27日開始延燒，一直到29日連燒3天3夜，但所有訊息都沒有在官方媒體上出現，只有零星在網路流傳一些訊息，據網友表示，一開始看現好多煙，以為是盧山知名的雲霧，仔細一下才發現是著火了。

最新的訊息是網友於29日晚間在微博透露，「廬山大火今天已經是第三天了。昨天已撲滅的火頭，晚上又開始復燃，今早直升飛機又開始不停地從八里湖運水撲火……」，不過，唯一的官方消息是中國森林消防官方微博帳號中，有網友留言「2019年9月29日21時40分，廬山森林火災已全部撲滅。」，但官方帳號沒有這訊息，也沒有進一步消息。

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