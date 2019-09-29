中共建政70年將屆 港警催淚彈無差別狂清場

2019-09-29 18:36

〔中央社〕時值中共建政70週年前夕，香港市民今天發起全球反極權大遊行，港警則全面戒備並採「無差別」清場手段，下午1時起在銅鑼灣盤查可疑黑衣人，且不顧路人安危、狂發催淚彈驅離現場民眾。

下午4時40分左右，速龍小組成員在防暴警察掩護下，在政府總部外強力清場，估計至少逮捕了20名示威者，對於現場媒體試圖拍攝被捕者、以免遭警方「暗算」，現場員警則以警棍推開記者。

今天的反送中運動警民對峙戰場，下午3時起從銅鑼灣移至灣仔與金鐘一帶，從現場直播畫面可見，反送中黑衣勇武與防暴警察均「戰鬥力」十足，數次爆發短距離街頭對峙，現場催淚彈煙霧瀰漫。

大批反送中示威者下午3時許占據金鐘夏愨道及金鐘道一帶，官方香港電台報導，大批防暴警察在海富天橋上戒備，橋下則有示威者焚燒雜物、濃煙衝天；其後，警民雙方在金鐘道上對峙。

約莫下午4時，防暴警察開始採兩人一組方式，連續朝著前方的示威者雨傘防禦陣地，狂射至少10枚催淚彈以及布袋彈；而示威者有備而來，紛紛將眼前正在冒煙的催淚彈反擲回員警方向。

整場「激戰」持續10分鐘後，防暴警察後撤。現場示威者又集結轉往政府總部大樓周邊抗議，並在水箱型拒馬外朝政總丟擲磚塊與汽油彈；原部署在政總大樓旁的水炮車，下午4時25分許開始噴灑藍色染劑水柱，驅離現場為數不多的示威者。

此外，防暴警察下午2時許在銅鑼灣發射多枚催淚彈，現場有市民及輪椅人士因來不及躲避而吸入催淚煙；警方還在崇光百貨對面以警棍制伏一名白髮男子，引發在場市民不滿、高喊「放人」。

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