日韓衝突不斷 南韓抗議福島輻射

2019-10-01 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕日前南韓議員曾以日本福島的輻射較高為由，提議抵制該地區的產品進口，日本駐南韓大使館 隨即從本月24日開始，每天更新日本福島市與南韓首爾市的輻射值，藉此說明福島的輻射值並沒有偏高，以降低南韓民眾對日本輻射的疑慮。

日本駐南韓大使館從24日開始，每天都會更新日本福島市、磐城市、東京都與南韓首爾市的輻射值，依照今（30）日公布的數據，福島的輻射濃度是每小時0.133微西弗（microsieverts），磐城是0.062，東京是0.037，首爾則是0.119。日本大使館說明，不論是日本還是南韓，大型城市的輻射值都沒有明顯差異，希望依據科學證據提供的資訊，能讓南韓民眾對福島的輻射有正確瞭解。

日前南韓議員曾以福島的輻射較高為由，提議抵制該地區的產品進口，並建議祭出旅遊禁令。日本大使館解釋，依據公布的數據顯示，福島27日的輻射值是0.135微西弗，首爾是0.120，而兩地今日的輻射值也相近，藉此向南韓說明福島的輻射值並沒有偏高。

日韓關係近來逐漸惡化，從今年7月的日韓貿易戰開始，南韓對於日本的經濟制裁、福島核電廠的核廢水排放，以及東京奧運「旭日旗」爭議等問題均表達抗議，近期又強化對日本進口食品的輻射值檢測，做為對日本實施經濟制裁的反制手段，同時也對福島核電廠產生的輻射表示疑慮。日本駐韓大使日前指出，為解除外界誤會，會每天更新福島與首爾的輻射值做為比對。

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