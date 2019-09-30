反送中》香港929浴血大混戰！ 全日衝突一次看

2019-09-30 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨日「反極權大遊行」演變成港島大衝突，出動加料水炮車、橡膠子彈、布袋彈、汽油彈，整天衝突不停，現場陷入一片混亂。港媒整理昨日「929大搜捕」事紀，並稱昨日為「港九12小時大混戰」。

據《香港01》報導，昨日中午，已有大批警力駐守銅鑼灣，特別在崇光百貨門前加強兵力，希慎廣場外多架豬籠車、警車戒備。約下午1時，警方向在崇光百貨外聚集的人潮舉起黑旗，警告將發射催淚彈驅散。

下午3時左右，港鐵灣仔站警告示威者「盡速離開否則開槍」，並以手電筒照向站外示意。有示威者拆下「慶祝中國人民共和國成立70周年」標語並焚燒。另外，部分示威者向灣仔站內投擲汽油彈，站內警察向站外的玻璃開槍，示威者意圖衝進灣仔站，警方在站內舉盾牌嚴陣戒備。

在太古廣場外的金鐘道，警方向示威者發射許多催淚彈、橡膠子彈，還有人撿起地上未爆的催淚彈及磚頭向警方反擊，警方從灣仔天橋上向下開槍，金鐘道現場陷入混戰。

金鐘警方暫時撤退後，示威者追上並向警車投擲磚塊，天橋上的警力持續發射催淚彈，此時，傳出有示威者向香港政府總部外投擲汽油彈，政總旁的水炮車發射藍色液體。

水炮車向示威者及記者發射含有胡椒水的藍色液體，示威者即被驅散，若被藍色液體潑到，相傳皮膚會刺痛長達6小時。水炮車撤退期間，示威者以大型彈弓，向添華道水馬陣內發射重物和磚頭，而警察持續從高處發射催淚彈。

下午5時，一名印尼女記者在灣仔被流彈波及，疑似眼部中彈，當時警方於天橋上開槍，隨後這名記者被送往醫院急救，印尼大使館表示她目前情況穩定，但需進一步治療。

一名印尼女記者在灣仔被流彈波及。（Local Press HK）

同時，灣仔修頓球場附近港鐵站與路面遭縱火，大批警察衝出並壓制多名示威者，至少3名示威者受傷躺在馬路上，醫護人員趕至現場進行急救，其中一人被捕後失禁。

晚上6時，警方再於修頓球場附近開槍驅散人群，示威者以投擲汽油彈反擊，警民在菲林明道上爆發激烈衝突，警方以催淚彈和藍色液體驅散民眾。

晚上7時，在軒尼詩道上傳出計程車撞倒一名記者，該名記者也被送往醫院治療，司機則被警察逮捕，肇事車輛在原地遭人破壞。

晚上8時，鵝頸橋附近有示威者聚集，向灣仔方向前進，現場許多人並未配戴防毒面具，警方突然衝出來後，人群即解散。

晚上9時，有公車開至波斯富街天橋底下，示威者與車上乘客互相擊掌，並喊著「五大訴求，缺一不可」。警方撤退後，示威者再以占領銅鑼灣軒尼詩道近波斯富街天橋的道路，部份人群坐在馬路上休息。

晚上11時，示威者在太子站外焚燒雜物，多名警察從警署跑出來追捕縱火者，多名警員將一名黑衣人壓制。同時，在太子站一帶，至少有6名男女被按壓在地上後逮捕，雙手被反綁，臉部朝地，當中更有人臉部流血。

凌晨時分，旺角警署門口有警員與現場示威人士發生口角，警員情緒激動手指示威者反駁，雙方互罵後，突然有人向警署方向投擲汽油彈，落地後在路上起火燃燒，隨後火勢自行熄滅，目擊者稱那兩個汽油彈是天橋上的行經車輛丟下來的。

之後，有警員在旺角警署向外至少開了11槍，現場發現至少5顆布袋彈。

香港政府發言人晚間強烈譴責激進示威者「目無法紀，行為嚴重破壞社會秩序，特區政府對此予以最強烈的譴責」，更表示港警將持續採取執法行動，保障市民安全和恢復社會秩序。

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