退租留「滿地狗屎垃圾」挨轟 中國網紅道歉內容又惹議

2019-09-28 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名「網紅」李艾佳近日退租時留下「滿地狗屎」和「垃圾」，房東找來清潔工打掃，不但被「提高費用」，甚至最後被「直接拒掃」！此外，李艾佳還甚至積欠多期水電費，最後房東選擇向媒體「爆料」她和光鮮亮麗外表截然不同的「惡劣行徑」，該影音報導發布後，影片中慘不忍睹的屋況，讓她遭到網友嚴重撻伐！

綜合外媒報導，李艾佳如同中國其他網紅一樣，不僅外貌姣好，時常在社群平台上分享旅行、派對、美食、妝容等生活影音，擁有不少粉絲；但擁有「光鮮亮麗」外表的她，居然在20日退租時，在位於陝西西安的租屋處留下「滿地狗屎」和「垃圾」！不敢置信的前房東陳女士隨後向網媒「梨視頻」爆料她的誇張行徑，並讓他們實際拍攝髒亂的租屋處，該影音報導於21日發佈後，馬上獲得數百萬人次點閱。

異常髒亂的環境，不僅讓房東「崩潰」，甚至在請清潔工協助打掃時，先是被要求加收200元人民幣（約880元新台幣）的費用，隨後因實在太噁心，直接「拒掃」！房東表示，自己從2016年起將房屋租給李艾佳，去年發現她不但在家中養狗，還讓狗破壞屋內設施後，雙方約定在今年9月20日退租、不再續租給她，但房東從19號開始完全無法聯絡上李艾佳，直到她看到屋內慘烈的屋況向媒體踢爆後，23日李艾佳才主動聯絡她，向她當面道歉已及清掃租屋處。

李艾佳在26日在微博發布影片公開道歉，同時也表示已跟房東和解，並解釋是因為前陣子出差時沒有讓寵物寄養，回來後又忙著搬家，期間生病住院後，又馬上出差，曾要求助理在退租前再度打掃，但助理沒有看到訊息；也補充，自己沒有至躲著房東，只是因手機通知太多，不小心漏掉房東的訊息；但許多中國網友認為她的道歉根本在批評媒體「斷章取義」，完全沒有誠意，完全沒有說到自己哪裡「做錯」。

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