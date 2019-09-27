拉美司長訪華府 與美副助卿同框參與研討會

2019-09-27 03:12

〔中央社〕美國國務院西半球事務副助理國務卿歐萊利今天出席華府研討會致詞時，讚許台灣從受援者成為外援者，並期許未來美台能有更多合作。外交部拉美司長俞大(水雷)也是會議與談人。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天舉辦「台灣協助拉丁美洲暨加勒比海發展角色」研討會，國際合作發展基金會秘書長項恬毅專題報告，俞大(水雷)擔任與談人，歐萊利（Kevin O'Reilly）不僅開幕致詞，也全程參與，了解台灣在拉美的援助現狀。據了解，這是台美司長級官員首度在華府研討會上一同公開發言。

歐萊利在致詞時表示，台灣是拉美國家的民主發展夥伴，也是閃耀的範例。台灣在1950與60年代還是接受美援的被援助者，現在的台灣繁榮、經濟成長，並成為援助他國的對外援助者。

他指出，台灣在全球與區域挑戰下做出顯著貢獻，美台關係持續深化，也共享民主價值。美國樂見與台灣在拉丁美洲與加勒比海區域共同合作，協助當地發展。

歐萊利也特別提到，台灣可以提供拉美政府面對資訊自由保護的協助，加強拉美國家資訊與通訊技術基礎建設，對抗貪腐，促進拉美國家了解透明化的必要性。

俞大(水雷)會後接受訪問時不願多談拜會哪些美國官員或針對哪些議題有過深入討論，僅表示談到美台如何在拉美與加勒比海可以共同合作推動的計畫。至於台灣在拉美的邦交國現況是「雙邊關切議題，會討論跟提出一些想法」。

對於傳出海地邦誼可能生變，他坦言，中國確實在海地有設處，挑戰也確實存在，特別是在一連2個南太平洋邦交國轉向後，但這並不表示海地邦交出現問題。

問及參議院外交委員會昨天通過「台北法案」（TAIPEI Act），俞大(水雷)表示，這項法案會讓有意與台灣斷交的邦交國在斷交前三思，這不光是因為中國常提出華而不實的承諾，其中不少不會實現外，也會思考損失的不光是台灣的實質協助，美國的實質協助也會喪失。

項恬毅則向與會人士說明台灣近幾年來在拉美地區提供的從人道、醫療、農業、教育等各方面援助現況。他也提到過去與美國的非政府組織接觸較多，與官方機構較少往來，但一個多月前開始接觸美國國際開發總署（USAID）希望能建立夥伴關係，將合作範圍擴大，投入雙方可以共同合作的項目，但暫時還是會以台灣邦交國為主。（編輯：徐崇哲）1080927

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