通話摘要證實 川普要求烏克蘭總統調查拜登

2019-09-26 00:22

〔中央社〕川普政府今天公布的通話摘要顯示，美國總統川普曾於7月與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，要求澤倫斯基調查美國前副總統拜登是否不當阻止當局調查雇用他兒子的天然氣公司。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天宣布，民主黨掌控的眾院正邁向正式展開彈劾調查，並指示6個委員會針對川普的種種行徑進行調查。

民主黨陣營指控川普要求烏克蘭協助於2020年美國大選前抹黑拜登（Joe Biden），川普正尋求於明年連任總統，而拜登是爭取民主黨提名為總統候選人的聲勢領先者。

根據司法部提供的通話摘要，川普在電話中表示：「有一大堆關於拜登兒子的說法，即拜登阻止那項調查，很多人想要查明真相，因此不論你能與司法部長做點什麼，都會是很棒的。」

川普又說：「拜登到處誇口說，他阻止了那項調查，因而如果你能查查看的話…對我而言，那聽起來很可怕。」

那次通話是在川普下令美國政府凍結對烏克蘭提供的將近4億美元援助後進行。眾院的調查有可能導致眾院通過「彈劾條款」，並進入聯邦參議院進行審判，判定是否該把總統川普解職。

川普告訴澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），美國司法部長巴爾（William Barr）將會針對重啟對烏克蘭天然氣公司展開調查一事與他聯繫。但司法部發言人庫佩（Kerri Kupec）表示，川普並未要求巴爾與烏克蘭聯絡，且巴爾一直未就有關可能調查或任何其他議題與烏克蘭溝通。

庫佩又說，巴爾於數週後才首度知悉相關對話。

根據美國憲法，眾院有權針對「叛國、受賄等重大罪行以及行為不端」彈劾總統。但直到目前沒有任何一PF5F2601.CAP [IN] 09/26/19 00:12:50通話摘要證實 川普要求烏克蘭總統調查拜登〔中央社〕川普政府今天公布的通話摘要顯示，美國總統川普曾於7月與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，要求澤倫斯基調查美國前副總統拜登是否不當阻止當局調查雇用他兒子的天然氣公司。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天宣布，民主黨掌控的眾院正邁向正式展開彈劾調查，並指示6個委員會針對川普的種種行徑進行調查。

民主黨陣營指控川普要求烏克蘭協助於2020年美國大選前抹黑拜登（Joe Biden），川普正尋求於明年連任總統，而拜登是爭取民主黨提名為總統候選人的聲勢領先者。

根據司法部提供的通話摘要，川普在電話中表示：「有一大堆關於拜登兒子的說法，即拜登阻止那項調查，很多人想要查明真相，因此不論你能與司法部長做點什麼，都會是很棒的。」

川普又說：「拜登到處誇口說，他阻止了那項調查，因而如果你能查查看的話…對我而言，那聽起來很可怕。」

那次通話是在川普下令美國政府凍結對烏克蘭提供的將近4億美元援助後進行。眾院的調查有可能導致眾院通過「彈劾條款」，並進入聯邦參議院進行審判，判定是否該把總統川普解職。

川普告訴澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），美國司法部長巴爾（William Barr）將會針對重啟對烏克蘭天然氣公司展開調查一事與他聯繫。但司法部發言人庫佩（Kerri Kupec）表示，川普並未要求巴爾與烏克蘭聯絡，且巴爾一直未就有關可能調查或任何其他議題與烏克蘭溝通。

庫佩又說，巴爾於數週後才首度知悉相關對話。

根據美國憲法，眾院有權針對「叛國、受賄等重大罪行以及行為不端」彈劾總統。但直到目前沒有任何一位美國總統曾因彈劾被解職。民主黨目前掌控眾院，但川普所屬的共和黨掌控參院。

拜登曾於2009年至2017年擔任美國副總統，目前是爭取民主黨總統候選人提名的聲勢領先者。川普正尋求於2020年11月登場的美國大選贏得第2個4年總統任期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法