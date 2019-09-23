酒駕被逮想脫身 前啦啦隊長：我是「純種的白人女孩」耶

2019-09-23 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕前「全美啦啦隊長」勞倫·克肖（Lauren Cutshaw）日前在南卡羅來納州（South Carolina）酒駕後做出一連串脫序行為，不僅自稱是「純種白人」企圖拒捕，還向警察陳述自己「輝煌」的過去，甚至被送往警局的路上還抱怨「我是一個漂亮的女孩，請不要讓我坐牢」！不可思議的是，她認罪後真的「如願」以支付罰款、法院費用及完成該州的《毒品與酒精安全課程》免除牢獄之災！

綜合外媒報導，34歲的房地產經紀人克肖2018年8月因超速（時速97公里）在南卡羅來納州被警方攔下，她主張警察不該逮捕她，因為她是個「純種的白人女孩」；然而說話含糊不清、眼睛布滿血絲的克肖，經檢測，酒測值為0.18毫克，明顯違法「酒駕」。

克肖隨後卻告訴警察，她「不應該」入獄，因為她不但畢業於前段大學，還在就學期間擔任啦隊隊長、舞者以及參加姐妹會！據警方資料顯示，直到克肖被捕，戴著手銬進到警察局後，還在警局裡稱自己為「純種白人女孩」，而承案警察反問她「這跟本案件有什麼關係嗎？」她還回答「你是一名警察，你應該知道這意味著什麼。」然後還告訴他「我的男友是一名警察」，惹得警方啼笑皆非。

據報導，克肖搭乘警車時的一言一行全被行車記錄器錄下來，她先是哀求「拜託，我不想坐牢。我不想知道那是什麼！我是一個漂亮的女孩。不要讓我進去。」，再來開始解釋她是想開車去找男友，然後她先在一家高級飯店喝了2杯酒；當警方追問「酒有多大杯？」時，克肖回答「我是說我正在慶祝我的生日」，完全答非所問。

據警方報告顯示，在克肖當日駕駛的量中發現大麻和捲菸用具，合理懷疑她當天駕駛前應該也有「抽大麻」；罪證確鑿的克肖最終「承認」酒後駕駛，檢方也指控她超速駕駛、持有大麻以及毒品用具，最後她成功以支付187美元罰款（約5800元台幣）、法庭費用和完成南卡羅來納州的《毒品與酒精安全課程》擺脫「牢獄之災」。

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