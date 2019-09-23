中國國慶將到 北京進入「臨戰」狀態

2019-09-23 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕中共建國70週年國慶將到，全國進入「臨戰」狀態，今年預定在北京舉行大閱兵，已本月21日及22日進行第三次彩排演練，緊繃程度更陷入草木皆兵的嚴重管制，除了天空禁飛鳥外，連人都不能生病，北京大型醫院接獲命令，住院病人只許出不許進，非緊急手術（大型手術）一律停止。

而最新的情況是，北京積水潭醫院、協和醫院等許多大醫院都接到命令，病人只出不進，非緊急手術（大型手術）一律停止。

逼近十一，各派出所已向市民發出命令，從9月30日晚8點至十一活動結束，禁家裡煮食點天燃氣、8樓以上臨長安街的窗戶需貼反光貼，而住戶們全部在10月1日當天一早就「被出遊」，直到活動結束才准回家，若有行動不便者，警察會「陪著」一起在家。

這種「臨戰」狀態不止在北京，自9月初已經全國各省全面戒備，包括警務系統也同步禁酒令、24小時戒備。

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