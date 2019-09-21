反中鷹派 傳博明升任白宮副國安顧問

2019-09-21 05:43

〔中央社〕美國總統川普今天暗示將會有新任的白宮副國安顧問上任。外傳這一職務將由反中立場鮮明的白宮國安會資深主任博明出任。據了解，博明的任命近期就會對外正式宣布。

負責白宮國安會亞太事務的博明（Matt Pottinger）的升官消息在華府外交圈已經傳聞一陣子，但在白宮國安顧問波頓（John Bolton）被川普閃電辭職後，一度傳出可能會擱置。但據了解，他的任命案並未受到波頓離職影響。

事實上，川普今天在與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在白宮召開的聯合記者會上被問到對新任的白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）時，除了花上不少篇幅讚賞歐布萊恩外，也提到很快就會宣布新任副國安顧問人選，還暗示這是個「你們都認識的」「已經在這個位子上」的人。

據了解，博明的人事案已經進入程序階段，近日就會對外正式公布。不過至截稿為止，白宮尚未對此消息回應。

華府外交圈人士透露，博明在川普上任後就接任白宮資深主任職務，儘管歷任多位白宮顧問，博明地位並不受影響。他和歷任白宮顧問關係友好，和歐布萊恩也是舊識，兩人在中國立場上態度一致。他和國務院主管亞太事務助卿史達偉（David Stilwell）也十分熟識。

博明進入白宮國安會後，主管亞太事務，在美中貿易戰中，雖然不是主談者，但也是重要幕僚，此外在北韓議題、印太戰略、香港議題等方面，博明都涉入甚深。他也曾在今年3月和外交部次長徐斯儉會晤，兩人還難得首度公開同框。

博明曾任路透社和華爾街日報駐北京和香港記者，精通中文，曾派駐中國長達7年，並因報導中國貪腐問題遭到北京逮捕，親身感受過北京對媒體審查和新聞自由的威脅。他在2017年出任白宮國安會資深主任，歷任多名白宮國安顧問，是川普政府內的反中鷹派。（編輯：徐睿承）

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