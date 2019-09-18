傳承希望到台灣 日阪神「希望之燈」921點亮

2019-09-18 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕台灣、日本皆處於地震帶上，如何面對地震災害，兩國人民擁有相同的情感記憶。今年剛好是台灣「921大地震」20週年，為悼念地震逝去的亡者，以及感念災區重建的辛苦，日本阪神大地震災後重建的神戶市東遊園地公園內，撫慰受難者而設置的「1・17希望之燈」昨日（17日）進行「分燈」儀式，其火苗將被運往台灣，用在921大地震的紀念活動。

根據《共同社》報導，在921大地震發生後前往支援重建，災後持續展開地方交流的神戶市民們聚集一堂，用蠟燭把「1・17希望之燈」的火苗引至提燈內。2005年作為賑災的一環，建在阪神大地震中燒毀教堂原址上的「紙教堂」被移建到台灣，位於南投縣埔里鎮的桃米巷，被分出的火苗將於紙教堂舉行的921紀念追悼儀式上點亮，傳承希望。

現年79歲，曾參與支援台灣災區工作的前市政府職員垂水英司表示，「希望以分燈為契機，使災區間的交流也傳承至下一代人。」

921大地震發生在1999年9月21日，芮氏規模7.3，震央位於南投縣集集鎮境內，地震造成2415人死亡，逾萬人受傷，大量建物及公共建設毀損。阪神大地震1995年1月17日發生在日本關西，芮氏規模7.3，官方統計共6434人死亡，4萬3792人受傷，32萬人無家可歸。

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