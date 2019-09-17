支持台灣參與聯合國 南加州僑界聲援

2019-09-17 04:52

〔中央社〕南加州超過30個僑胞團體發起「支持台灣參與聯合國」活動，聲明針對聯合國「永續發展目標」，台灣有意願也有能力做出實質貢獻。

第74屆聯合國大會將於17日在紐約聯合國總部開議，主題是「激勵多邊努力消除貧困、促進優質教育、氣候行動及包容性」。南加州僑界13日舉行記者會，發聲支持台灣參加聯合國。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥、經文處副處長暨洛杉磯華僑文教服務中心主任翁桂堂、橙縣華僑文教中心主任蔣翼鵬與40多名僑界領袖出席。

朱文祥表示，以往國與國的關係是由上而下，現在21世紀多變化的時代，國與國的關係是由下而上，民間活力扮演很重要的角色，網路犯罪、人口販賣、氣候變遷、傳染病防治等議題，都不是單一國家能夠解決。

朱文祥說：「台灣在這方面的能量很強，我們以一個平等、同理心的角度看待其他國家，對於貧窮落後國家的幫助，都是超出聯合國的永續發展目標之上，是一個很好的模範。讓其他國家來參考，共同把事情做好。」

北美洲台灣人醫師協會總會長邱俊杰多次前往世界衛生組織（WHO），爭取台灣參與世界衛生大會。邱俊杰表示，儘管國際局勢不承認台灣，但仍要盡力去爭取，如果放棄的話，永遠都沒有機會。

邱俊杰表示，世界衛生組織是聯合國之下最大國際組織之一。今年在世界衛生大會，英國、美國、德國、法國、日本都發言支持台灣，「健康是每一個人都應該享有的權利，身為醫師我們更要努力幫助每一個人」。（編輯：張佑之）

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